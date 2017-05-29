Мегавселенная. Эзотерика В той или иной форме, в рамках концепции «»Мегавселенная» я, уже подходил к теме об эзотерических познаниях человечества о «многобожии», об оккультных практиках, о сути волховства, колдовства и чародейства. Которые сейчас просто заполонили и окончательно затуманили наше общечеловеческое и индивидуальное сознание.

Это стало возможным благодаря тому, что опять же, наше общечеловеческое, а тем более сознание каждого индивидума есть мозаичное и «фасеточное». Мы вроде бы и воспринимаем окружающий наш мир «целостно», но при этом практически не видим (его мира) глубинных взаимосвязей как ситуационных, так и скрытых причинно-следственых. Следуя линейной логике, наша мысль улавливает только те пунктиры следствий и причин, которые, для каждого из нас «окрашены» нашим эмоциональным пристрастиями, миропониманием, мирским разумом.

Наверное, каждый из нас, так или иначе, замечал, ситуации, когда ваш собеседник «разумно» и рационалистически излагает какую-то тему, при этом начинает «теряться» и «скользить», на других, казалось бы, общеизвестных, постулатах. Выказывая при этом полное непонимание обстановки, для вас обыденной.

Сами наши познания могут проявляться в «академической» (не имеющей никакой связи с нашими действиями) и практической плоскости. Как у девочки отличницы, которая, чётко «отбарабанит» устройство и принцып работы четырёхтактного двигателя. А двоечник Вася открыв капот, проводя починку её авто, ставит, опять же эту отличницу, в замешательство, граничащее со ступором.

Поэтому дабы наше сознание и мировоззрение «не уплывало» в подобные замешательства и ступоры предлагаю все явления, стихии, наши действия, объяснять в своей исконной взаимосвязи, с позиции упомянутой мной мировоззренческой концепции «Мегавселенная».

К сказанному, ещё необходимо добавить, что наш мозг и органы чувств имеют свойство, согласно многочисленным научным наблюдениям, «дорисовывать» не увиденное, «додумывать» не содеянное и делать выводы из несущественного.

Так же и понимание ума человеческого носит тройственный характер:

рационалистически-практический, это когда ум, отображается в логике поведения, действий, поступков и их декларирования при достижении цели или решения поставленной задачи; мировозренчески-концептуальный, когда все действия и цели подчинены некой сознательно очерченной парадигме; ум (мудрость) основанная на вере в Истину, которая есть, Бог и носит всегда векторальную направленность.

Незря сказано, что мудрость мира сего, - безумие перед Господом.

Т. к. вектор «человеческого» разума, направленный на решение, пусть даже «самых важных», «человеческих» задач, редко совпадает с вектором направленным к Истине, которая для нас заключена в спасении своих душ, ч/з «вызревание» их - из тьмы поглотившего нас греха.

Как часто, на примерах, тех чья святость не вызывает сомнений, мы видим «крайне иррациональное», по нашим человеческим меркам, поведение и поступки. Умерщвление ими своей плоти, ради сбережения души, которую в своих житейских перепетиях мы в расчёт не берём!

Наши умы охватило всеобщее стремление к неуёмному повышению «качества» своего существования, не терпящее любой риторики о смирении, жертвенности, милосердии, ПОКАЯНИИ!!! Поэтому и пытаемся, мы достигнуть своей цели «любой ценой», «не видя преград» «после нас – хоть потоп»!

Отсюда такой всё возврастающий интерес ко всему «загадочному», «дающему какието преимущества» перед другими людьми «тайнознанию», оккультным практикам, различными методиками навязывания «своей воли» другим «позитивным» учениям.

По-сути, вся эта «магическая чехарда», и зиждется на выше сказанном. Ну и ещё на «истиных» либо «мнимых» чудесах, которые как бы подтверждают оккультные практики и «научные открытия», а по сути, есть попытки «утвердить» свою «самость», навязать «свою волю», обратить ситуацию «в свою выгоду».

С этой точки зрения деление магии на так называемые, чёрную и белую вообще абсурдно. Ибо «обе ипостаси» преследуют одну и туже, выше очерченную, цель (самоутверждение, навязывание воли, преследования выгоды) – ублажение гордыни.

Замете – люди обращаются не к своему Творцу, который их любит, и который сказал, что без него мы «ничего не можем»! а пытаются действовать «в обход» и «быстро» получить задуманный результат.

Теперь уместно вспомнить, как устроена наша Мегавселенная, согласно упомянутой выше мировозренческой концепсии.

Прежде всего, это две равных бобины с «намотанной», на них (б-б) эфирной плёнкой. Одна бобина (Н.В.)1. располагается сверху и находится в области света. Другая (А.В)2, под нею (в области тьмы), при этом их центры совпадают. А по оси этих центров, расположен «прокол» (чёрная дыра»), ч/з которую эфирная (кино-)плёнка затягивается вниз и раскручивается, на вторую бобину, обратным порядком.

Существует «переход» этой эфирной киноплёнки из «тьмы в свет». Таким образом она (плёнка) как лента Мёбиуса, способна к «бесконечному вращению», в представленной системе.

В точках схождения световых лучей имеются, в (Н.В)1 – точка визуализации (где мы видим «отснятое кино» покадрово) (А.В.)2 – точка инициации, где «кино» печатается покадрово и послойно на «ЗD принтере», в соответствии сюжетной линией.

Вокруг всей этой Конструкции, как кокон, образуется инфополе, где хранится полный сценарий начала и конца нашей Мегавселенной, а так же протекают информационные потоки и обретают души плотных тел.

Все они сценарные и ситуационные инфо потоки, в той или иной (допустимой Творцом) форме воздействуют на работу «ЗD принтера» в точке инициации, «рисуют», «отснимают» кадры нашего бытия. На этих кадрах, в толщах эфирной плёнки (см. рисунки), мы и представлены плотными телами (в виде вакуолей и инвагинаций), а при «подсвечивании» - «полной голограммой», учитывая особенности работы нашего мозга.

В этой схеме существуют временные – смена кадров плотных тел в т. Визуализации (течение времени) и вневременные явления и стихии, например:

электромагнетизм, пламя, плазмоиды, информация.

Одним словом, все «чудеса» и «непонятности», которые мы можем наблюдать и происходят в разрезе упомянутых выше конструкций.

Так волховство, это как правило, попытка человека (по наущению князя мира сего и его приспешников)воздействовать на ситуации ч/з стихии и свойства плотных тел. Учитывая «конструктивные особенности» эфирной киноплёнки её слоёв к растяжению, сжатию, образованию различных «светоотражательных и поглотительных» плоскостей, конструкций и «ловушек» (Ведь все плотные тела это фотооптические информационные системы – ФОИСы).

Колдовство, это попытка – воздействовать ч/з инфопотоки на ситуацию, «заводя» в программу «ЗD принтера», дополнительную информацию, либо заменяя и изменяя её.

Чародейство – процес «наведения», тем или иным, чаще «прямым» способом информации, (ч/з среды) которая либо замещает, либо подавляет собственную, либо «руководящего» характера (в частности гипноз) методики лингво программирования еt.set.)

Но как правило, «выделить» какой либо «магический» приём «в чистоте не удаётся».

К магии и оккультизму примыкают и др. практики, такие как Йога. Интерпозиция объекта, субъекта, его форма и т.д. проч., всегда будут сказываться на состоянии эфирных слоёв, «киноплёнки», а отсюда, и влиять на «отснимаемый» в т. инициации, результат.

Это и феншуй и предметы, связанные с наличием «торсионных полей» - «не сидеть на углу», работа пирамид, Кайлас и многое другое.

Ещё раз хочу напомнить, о нашем мозге, который дорисовывает, додумывает, «укладывает» окружающее в свою умственную парадигму.

А если учесть, что логику вневременных процессов, нам вообще трудно «утрясти» в имеющийся в нашей памяти фактаж. То их следует и воспринимать – большей частью, как компенсаторные процессы. Ибо они чаще всего проявляют себя как аномалии, в аномальных же местах. Где возможны расположения линз, зеркал и т.п. как «складок» эфирных слоёв. И если плазмоиды, молнии, разрешают «сложную» для конструкции «МВ», ситуацию. То пламя – её выравнивает как «великий дезинтегратор».

Поэтому когда вы услышите о самовозгораниях, телепортациях, телепатии, НЛО, реинкарнаци, и т.п., вспоминайте об устройстве нашей МВ, о том, что мы и др. плотные тела всего лишь ФОИСы. О том, что в инфополе, окутывающем и циркулирующем в её (МВ) пределах, дуют различные инфо-ветры с различной инфо-нагрузкой (задачей), в т.ч. и «вирусного» демонического характера.

Кроме всей этой ч/б магии отдельно хотелось бы сказать о ПРОКЛЯТИИ, сглазе, а еще памятозлобии и оговоре, как об нашей, увы, «обыденности».

(Продолжение следует)