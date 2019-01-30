Блоги

Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
30.01.2019 14:29284

Меморандум про співробітництво – забезпечення реалізації державної політики в сфері захисту трудових прав громадян

21 січня 2019 року підписано Меморандум про співробітництво між Державною службою зайнятості (Центральним апаратом) та Міністерством юстиції України, а також Меморандум про співробітництво між Державною службою України з питань праці та  Міністерством юстиції України.

Метою співпраці є консолідація зусиль сторін щодо забезпечення реалізації державної політики з питань контролю за додержанням законодавства про працю, захисту трудових прав громадян, сприянню зайнятості боржників з виплати аліментів, а також осіб, які мають майнові зобов’язання за рішеннями суду, інших органів та стосовно яких відкрито виконавче провадження в органах державної виконавчої служби.

Відповідно до положень Меморандумів, для координації спільних дій в досягненні вищезазначеної мети, сторони домовились взаємодіяти, зокрема, у таких напрямках:

- обміну інформацією щодо фактів порушення роботодавцями порядку оформлення трудових відносин осіб, які мають майнові зобов’язання за рішеннями суду (інших органів), в тому числі заборгованості зі сплати аліментів;

 - забезпечення організації роботи Сторін щодо проведення інспекційних відвідувань інспекторами праці на підставі повідомлення державних виконавців щодо встановлених під час здійснення виконавчого провадження фактів неоформлених трудових відносин, інших фактів порушення законодавства про працю юридичними та фізичними особами, які використовують найману працю.

Завдяки Меморандумам боржник може працевлаштуватися самостійно або звернутися до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні.

Якщо  неможливо працевлаштуватися за наявним фахом Державна служба зайнятості може забезпечити професійне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації з можливістю отримання навичок нового виду професії або підвищення кваліфікації за вже наявним фахом.

Отримати більш детальну інформацію та інформацію про наявні вакансії можна:

- на офіційному веб-сайті Державно служби зайнятості України за посиланням https://www.dcz.gov.ua/user-Search/vacancy;

- в центрі зайнятості;

- у державного виконавця.

Фото
Право Меморандум про співробітництво – забезпечення реалізації державної політики в сфері захисту трудових прав громадян
view counter
view counter
Новости партнеров
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 15:20 19:20 23:40
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:40 18:15
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:30
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:25
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
Кино Космос
16:30—50 грн. 20:15—55 грн.
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:30—55 грн.
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:10 14:05 20:45
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.