Меморандум про співробітництво – забезпечення реалізації державної політики в сфері захисту трудових прав громадян

21 січня 2019 року підписано Меморандум про співробітництво між Державною службою зайнятості (Центральним апаратом) та Міністерством юстиції України, а також Меморандум про співробітництво між Державною службою України з питань праці та Міністерством юстиції України.

Метою співпраці є консолідація зусиль сторін щодо забезпечення реалізації державної політики з питань контролю за додержанням законодавства про працю, захисту трудових прав громадян, сприянню зайнятості боржників з виплати аліментів, а також осіб, які мають майнові зобов’язання за рішеннями суду, інших органів та стосовно яких відкрито виконавче провадження в органах державної виконавчої служби.

Відповідно до положень Меморандумів, для координації спільних дій в досягненні вищезазначеної мети, сторони домовились взаємодіяти, зокрема, у таких напрямках:

- обміну інформацією щодо фактів порушення роботодавцями порядку оформлення трудових відносин осіб, які мають майнові зобов’язання за рішеннями суду (інших органів), в тому числі заборгованості зі сплати аліментів;

- забезпечення організації роботи Сторін щодо проведення інспекційних відвідувань інспекторами праці на підставі повідомлення державних виконавців щодо встановлених під час здійснення виконавчого провадження фактів неоформлених трудових відносин, інших фактів порушення законодавства про працю юридичними та фізичними особами, які використовують найману працю.

Завдяки Меморандумам боржник може працевлаштуватися самостійно або звернутися до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні.

Якщо неможливо працевлаштуватися за наявним фахом Державна служба зайнятості може забезпечити професійне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації з можливістю отримання навичок нового виду професії або підвищення кваліфікації за вже наявним фахом.

Отримати більш детальну інформацію та інформацію про наявні вакансії можна:

- на офіційному веб-сайті Державно служби зайнятості України за посиланням https://www.dcz.gov.ua/user-Search/vacancy;

- в центрі зайнятості;

- у державного виконавця.