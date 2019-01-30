Російські агенти агітують жителів Донбасу отримувати паспорти РФ

Представники Росії на Донбасі агітують людей отримувати паспорти РФ. Такими діями Росія фактично бере на себе відповідальність за війну на Донбасі.

Про це розповів представник уповноваженого з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський, повідомляє «РБК-Україна«.

«Нещодавно там був такий собі Микола Старіков. Він там проводив заходи і активно лобіював, що жителям Донбасу треба надавати російські паспорти. Це був не єдиний посил для жителів Донбасу. Про це у всіх сепаратистських ЗМІ активно заявляють», – розповів представник омбудсмена.

Я в цьому вбачаю те, що людей хочуть втягнути у політичну маніпуляцію та у військовий конфлікт. Головний посил у тому, що РФ такими діями фактично бере на себе відповідальність у цій війні на Донбасі, хоча офіційно її не визнає,

– додав Лисянський.

При цьому він запевнив, що Україна захищатиме своїх громадян і відстоюватиме їх усіма засобами.

«Це технологія РФ по веденню гібридної війни. Такими діями РФ поетапно визнає свою участь у цій війні. Але наші громадяни України залишаться громадянами України. Ми будемо їх захищати і відстоювати усіма можливими і неможливими засобами», – сказав представник уповноваженого з прав людини.

Він також зауважив, що такі дії РФ не мають юридичної сили.

До слова, у грудні 2018 року Держдума Росії дала президентові РФ Володимиру Путіну право визначати категорії іноземців та осіб без громадянства, які можуть подати заяву на отримання громадянства РФ у спрощеному порядку. До таких найперше належать громадяни України.

Раніше в РФ підготували поправки для спрощення прийняття українців до громадянства Росії. В РФ заявляли, що хочуть ухвалити закон, який передбачає спрощення отримання російського громадянства для людей, «які проживають у країнах, де відбуваються збройні конфлікти та зміна політичного режиму».