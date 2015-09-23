Асоціація міст України просить Уряд зняти заборону на розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах

Асоціація наголошує, що постанова негативним чином вплине на функціонування бюджетної та фінансово-кредитної систем країни у коротко- та середньостроковій перспективі. Заборона на розміщення тимчасово вільних коштів фінансовими органами місцевого самоврядування матиме наслідком різке витрачання коштів на поточні видатки. Таким чином місцеве самоврядування не зможе акумулювати кошти на реалізацію великих інфраструктурних проектів, в тому числі проектів ДФРР, що вимагають співфінансування, місцеві бюджети втратять орієнтовно 1,5 млрд грн через недоотримання відсотків за розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках у банках, та не виключені масові судові позови, адже міста підписали договори з банками, де розміщували кошти на депозитах.
25 січня АМУ звернулася до Глави Уряду з проханням відмінити заборону розміщувати тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів на депозитах. 4 лютого Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко на засіданні Правління АМУ наголосив, що заборона на розміщення тимчасово вільних коштів фінансовими органами місцевого самоврядування на депозитах призведе до втрат місцевих бюджетів.
Звернення доступне за посиланням.
За матеріалами сайту Асоціації міст України
Щоб потрапити до ради за діючою виборчою системою, необхідно, по-перше, йти від рейтингової політичної партії, а це, передусім, притаманне парламентським...
Вячеслав Киричок
Гроші повинні використовуватись, а не лежати у банках.
Тимчасово вільні кошти треба направляти на надання більш якісних послуг членам територіальної громади, на проведення різних інших заходів, а не відволюіккати з бюджетного процесу на депозити.
auc.sumy
Погоджуємося з вами, що гроші повинні працювати на громаду. Власне цим вони і займалися заробляючи 1,5 млрд. грн. для наших громад щорічно.
Крім цього, розміщення тимчасово вільних коштів на депозитах використовувалося органами місцевого самоврядування спроможних територіальних громад для акумулювання фінансового ресурсу великих інфраструктурних проектів (як приклад, співфінансування проектів ДФРР) та було найкращим способом захисту цих грошей від інфляції.
Тепер внаслідок прийняття постанови, тимчасово вільні кошти будуть вкладені або в менш ефективні фінансові інструменти (ОВДП), або будуть направлені на поточні витрати замість капітальних, або взагалі залишаться на рахунках в казначействі.
В будь-якому з цих випадків, вони або взагалі перестануть працювати на громаду, або будуть робити це менш ефективно.
P.S. Варто також пам’ятати про збільшення грошової маси в обороті на 15 млрд. грн., які зараз лежать на депозитах ОМС, що на думку Національного банку України може призвести до різкого скачку інфляції та проблем в банківському секторі.
Вячеслав Киричок
"акумулювання фінансового ресурсу великих інфраструктурних проектів"...
"будуть направлені на поточні витрати замість капітальних"...
Все це нагадує добродіїв, які обмежуючи себе в їжі, в засобах лікування, відкладають гроші на купівлю якогось там "лексуса" чи суперквартири. . В результаті обмежень в нагальних потребах помирають раніш, ніж здійниться їх "великий проєкт".
Акомулюючи кошти в банках, громади перетворюються в банальних лихварів.