Асоціація міст України просить Уряд зняти заборону на розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах Асоціація міст України надіслала звернення до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо відміни рішення Уряду про прийняття Постанови «Про внесення змін до Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», якою заборонив до кінця 2019 року розміщувати тимчасово вільні кошти загального фонду місцевих бюджетів на депозитних рахунках.

Асоціація наголошує, що постанова негативним чином вплине на функціонування бюджетної та фінансово-кредитної систем країни у коротко- та середньостроковій перспективі. Заборона на розміщення тимчасово вільних коштів фінансовими органами місцевого самоврядування матиме наслідком різке витрачання коштів на поточні видатки. Таким чином місцеве самоврядування не зможе акумулювати кошти на реалізацію великих інфраструктурних проектів, в тому числі проектів ДФРР, що вимагають співфінансування, місцеві бюджети втратять орієнтовно 1,5 млрд грн через недоотримання відсотків за розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках у банках, та не виключені масові судові позови, адже міста підписали договори з банками, де розміщували кошти на депозитах.

25 січня АМУ звернулася до Глави Уряду з проханням відмінити заборону розміщувати тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів на депозитах. 4 лютого Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко на засіданні Правління АМУ наголосив, що заборона на розміщення тимчасово вільних коштів фінансовими органами місцевого самоврядування на депозитах призведе до втрат місцевих бюджетів.

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За матеріалами сайту Асоціації міст України