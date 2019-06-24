З любов’ю в серці я йду перемагати! - Ігор Шкурат Своя держава - свій добробут. Прокладемо разом шлях до відродження успішної і щасливої країни для дітей та внуків

Виборча кампанія стартувала остаточно. 25 червня ЦВК завершила реєстрацію кандидатів на мажоритарних округах і усі учасники виборчих перегонів розпочали активну агітаційну роботу. Свого роду віддзеркаленням особистих моральних і ділових якостей кандидатів, їх поглядів на розвиток країниі регіону зокрема, є передвиборча програма.

Хтось переписує її з року в рік, балотуючись на одному й тому ж "просіяному гречкою" окрузі та не вдаючись у зміст написаного, а хтось пише її вперше, викладаючи усі свої прагнення, сподівання і бажання зробити життя місцевих мешканців кращим.

До уваги мешканців Роменщини програма-звернення кандидата по 161 мажоритарному округу Ігоря Шкурата, українця, уродженця Роменщини, чоловіка і батька, офіцера і патріота.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА

ШКУРАТА ІГОРЯ ПЕТРОВИЧА

Дорогі мої земляки!

Я вдячний рідній землі та Вам, що Ви виростили та виховали мене, як справжнього українця, який безмежно любить свою землю, свій народ.

З ЛЮБОВ’Ю В СЕРЦІ Я ЙДУ ПЕРЕМАГАТИ!

«У своїй хаті своя й правда, і сила, і воля».

Т.Шевченко

Україна поза впливом: Своя держава - свій добробут. Прокладемо разом шлях до відродження успішної і щасливої країни для дітей та внуків.

Реформи – це покращення життя людей. Назвіть мені хоча б одну, яку підтримують люди? Реформи повинні бути реальні, люди повинні бачити результат! А той хто їх впроваджує бути відповідальним.

Обмеження перебування у владі. Тільки один термін можна бути Президентом та депутатом Верховної Ради України. Щорічний звіт їх перед народом. Ліквідація партійно-олігархічної системи.

Зарплати, пенсії також мають бути «ринковими», як і економіка та автоматично підвищуватись при зростанні цін. Це має бути закріплено в Конституції. Це запорука соціальної справедливості.

Справедливі ціни і тарифи на житлові комунальні послуги.

Плата за комунальні послуги повинна бути не більше 15 % доходів громадян.

Головним своїм завданням вбачаю боротьбу з бідністю. Дотації держави мають спрямовуватись не на підтримку агрохолдингів олігархів, а простим українцям.

Конституційне право на: тільки безкоштовну освіту в держаних вузах. Тільки безкоштовну медицину у державних лікарнях.

Надра – власність Українського народу. Вітчизняний газ може видобуватись виключно для потреб населення, тільки державними підприємствами та реалізовуватись людям за справедливою платіжно-спроможною ціною.

ТЕРМІНОВО !!!

1.Відродження та розвиток українського села, колиски України! Державна підтримкасімейних селянських домогосподарств, фермерських, малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників! Обов’язкове законодавче зобов’язання банківських установ пільгового кредитування під державні гарантії.

2.Заборона продажу іноземцям землі на рівні Конституції України. Дозвіл купівлі-продажу землі та її оренди – тільки громадянам України.

3.Встановлення максимальної справедливої закупівельної ціни у населення на молоко та іншу сільськогосподарську продукцію.

4.Реєстрація та оподаткування підприємств за місцем розміщення виробництва та виконання робіт. Податки мають сплачуватись виключно за місцем розташування підприємства, перш за все це стосується агрохолдингів.

5.Перегляд випадків приватизації, проведених проти інтересів суспільства та держави. В першу чергу м'ясо-молочні переробні комплекси регіону.

6.Перегляд державних програм відтворення лісів, річок та озер України, а саме складання загально-державного плану-графіку реанімації, а надалі профілактики зазначеного природного фонду.

7.Будівництво та якісний ремонт автодоріг. Встановлення чітких гарантій якості виконаних дорожніх робіт. Введення кримінальної відповідальності за зловживання в цій сфері.

8.Створення умов демографічного відродження нації. Прийняття та реалізація окремого Закону, який би поєднував виплати молодим батькам за народження дитини з пільговим кредитування будівництва їх майбутнього житла.

9.Забезпечення ефективної роботи правоохоронних органів по боротьбі з злочинністю та наркоманією. Запровадженнявиборчої системи керівників регіональних органів. Обов’язкове забезпечення житлом молодих співробітників.

10.Військова доктрина держави має будуватись на комплексному захисті всіх рубежів нашої держави. Повернення принципів військово-патріотичного виховання молоді. Запровадження принципу: «Не хочеш служити строкову службу – працюй та сплачуй тим, хто бажає служити».

Мої життєві принципи:

✔ Справедливість: вона є та за неї потрібно боротись!

✔ Порядок: зроби, як має бути, а не так, як ти хочеш!

✔ Актуальність: зроби сьогодні, а не обіцяй на завтра!

✔ Служити, а не прислужуватись: Перед Україною на одне коліно і не перед ким на два!

✔ Упевненість і сила: я знаю в що я вірю і те, ким я є!

Перечитуючи програму Ігоря Шкурата, бачимо, що написана вона без словоблуддя і окозамилювання, написана про те, що дійсно може зробити депутат на своєму окрузі безпосередньо і донести бажання і вимоги земляків у стіни парламенту. А уже у Верховній Раді - відстояти інтереси виборця і сильною рукою впровадити їх сподівання через депутатські повноваження.

Не округ для депутата, а депутат - для округу і для людей ! Такий головний пріоритет кандидата Шкурата !

Саме від нашого вибору залежить наша сучасність і майбутнє наших дітей. Оцінюємо розумом, голосуємо серцем !

Спостерігаємо за виборами разом !!!