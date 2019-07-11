Якісне інформування – профілактика правового нігілізму

Спілкуючись віч-на-віч з жителями міста, правники проінформували їх з приводу інформаційної кампанії «Я маю право на чесну платіжку», яка запроваджена Міністерством юстиції України в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». Сумчанам повідомлено про граничні тарифи на тепло та гарячу воду, а також про способи протидії у разі надходження платіжок із завищеними цінами.