Якісне інформування – профілактика правового нігілізму

Спілкуючись віч-на-віч з жителями міста, правники проінформували їх з приводу інформаційної кампанії «Я маю право на чесну платіжку», яка запроваджена Міністерством юстиції України в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». Сумчанам повідомлено про граничні тарифи на тепло та гарячу воду, а також про способи протидії у разі надходження платіжок із завищеними цінами.
До речі, після затвердження урядом таких тарифів, мешканці Сумської області зможуть економити від 10% до 15%. Розрахувати розмір особистої економії можна скориставшись онлайн-калькулятором розрахунку чесної платіжки, розміщеним на сайті Мін’юсту за посиланням: https://minjust.gov.ua/news/info/onlayn-kalkulyator-poslug.