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Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Сегодня 13:19181

Якісне інформування – профілактика правового нігілізму

Стрімкі правові зміни потребують вчасного ознайомлення та засвоєння населенням країни. Пізнавати пересічним громадянам законодавчі нововведення допомагають фахівці юстиції Сумщини, організовуючи правопросвітницькі заходи.

Спілкуючись віч-на-віч з жителями міста, правники проінформували їх з приводу інформаційної кампанії «Я маю право на чесну платіжку», яка запроваджена Міністерством юстиції України в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». Сумчанам повідомлено про граничні тарифи на тепло та гарячу воду, а також про способи  протидії у разі надходження платіжок із завищеними цінами. 

До речі, після затвердження урядом таких тарифів, мешканці Сумської області зможуть економити від 10% до 15%. Розрахувати розмір особистої економії можна скориставшись онлайн-калькулятором розрахунку чесної платіжки, розміщеним на сайті Мін’юсту за посиланням: https://minjust.gov.ua/news/info/onlayn-kalkulyator-poslug.

 
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