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Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Сегодня 09:56157

Аліментний борг погасили завдяки арештованому банківському рахунку

Байдужість мешканця Тростянеччини змусила його зазнати утиску, передбаченого санкціями пакету законів #ЧужихДітейНеБуває. Бувши впевненим, що колишня дружини сама зможе виховати дитину, батько перестав хвилюватися про добробут своєї доньки.

Накопичений борг у розмірі 12 тисяч гривень став показником рівня батьківської безвідповідальності. Знизити напругу у сімейних відносинах взялися фахівці юстиції Сумщини. Правники наклали арешт на майно та кошти боржника, а також винесли постанови про тимчасові обмеження.
До речі, саме фінансові важелі впливу сприяли погашенню заборгованості в повному обсязі. Арештовані державними виконавцями банківські рахунки, на яких знаходилось 9 тисяч гривень, сприяли відшкодуванню більшої частини несплачених аліментів. Залишок боргу, а це 3 тисячі гривень, чоловік сплатив вже самостійно, оскільки просто не мав більше бажання миритись із застосованими до нього заходами примусу.

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