Аліментний борг погасили завдяки арештованому банківському рахунку

Накопичений борг у розмірі 12 тисяч гривень став показником рівня батьківської безвідповідальності. Знизити напругу у сімейних відносинах взялися фахівці юстиції Сумщини. Правники наклали арешт на майно та кошти боржника, а також винесли постанови про тимчасові обмеження.
До речі, саме фінансові важелі впливу сприяли погашенню заборгованості в повному обсязі. Арештовані державними виконавцями банківські рахунки, на яких знаходилось 9 тисяч гривень, сприяли відшкодуванню більшої частини несплачених аліментів. Залишок боргу, а це 3 тисячі гривень, чоловік сплатив вже самостійно, оскільки просто не мав більше бажання миритись із застосованими до нього заходами примусу.