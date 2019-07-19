Моніка, Марія, Ясмін, Еміля: як сумчани називають своїх дітей Питання надання дитині імені хвилює батьків впродовж 9 місяців очікувань на малюка та після його народження. Це рішення дуже важливе, адже, обираючи ім’я для свого чада, батьки надають йому своєрідну формулу долі та ключ до життя.

Серед зареєстрованих фахівцями юстиції міста Суми за 6 місяців 2019 року імен популярними залишаються Данило, Кирило, Богдан, Марія, Софія, Аріна. Називали новоспечені батьки своїх продовжувачів роду й оригінальними та рідковживаними іменами. Наприклад, серед дівчат в обласному центрі зареєстрували Марту, Ясміну, Моніку, Амірану, хлопчиків – Устима, Яна, Еміля, Маммєдагу.

Варто зазначити, що урядом прийнята ініціатива від Міністерства юстиції України єМалятко, яка дозволить батькам в онлайн-режимі 10 базових державних послуг, пов’язаних з народженням дитини. Зокрема мова йде про державну реєстрацію народження дитини, реєстрацію місця проживання малюка, призначення державних виплат при народженні дитини, внесення відомостей про дитину до реєстру пацієнтів, внесення відомостей до реєстру платників податків, видачу посвідчень батькам багатодітних сімей та призначення допомоги дітям, які виховуються в багатодітних сім’ях, та інше.

Нагадаємо, що за І півріччя у місті Суми народилось 1355 малюків, з них 603 дівчинки та 752 хлопчики.