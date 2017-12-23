Весняні жнива, або кому підігрує управління дорожнього господарства Одеси За три весняні місяці управління дорожнього господарства Одеської міської ради уклало договорів за тендерами на загальну суму у понад 128 мільйонів гривень. Це найбільші витрати серед управлінь та департаментів Одеської міської ради.

За три весняні місяці управління дорожнього господарства Одеської міської ради уклало договорів за тендерами на загальну суму у понад 128 мільйонів гривень. Це найбільші витрати серед управлінь та департаментів Одеської міської ради.

З 81 завершеної тендерної процедури, 57 були неконкурентними. Це означає, що в 70% випадків торги відбувались за участі одного учасника. Такий високий показник наводить на думку, що торги проводяться спеціально під визначених учасників.

Якщо говорити про загальні тенденції, то підтверджена економія за весняні місяці склала два з половиною мільйони гривень.

Беззаперечним фаворитом симпатій тендерного комітету дорожнього управління є дочірнє підприємство «Лідер». Саме ця компанія 24 рази вигравала тендери на ремонт дорожнього покриття в Одесі. Варто відмітити, що в 2019 році «Лідер» підписував договори лише з одеським дорожнім управлінням.

Засновником ДП «Лідер» є ТОВ «Фортуна», а кінцевими бенефіціарами – Жураківський Анатолій Славович та Гусаров Антон Русланович. Варто також відмітити, що статутний капітал компанії складає всього 1 тисячу гривень і це при тому, що лише за весняні місяці у них з управлінням дорожнього господарства було підписано договорів на загальну суму в понад 60 мільйонів гривень. Окрім того на дану юридичну особу в березні 2019 року було відкрите виконавче провадження, оскільки ДП «Лідер» є боржником перед Управлінням Укртрансбезпеки в Одеській області. Але навіть такий факт не зупинив замовника.

ТОВ «Фортуна», яка є засновником ДП «Лідер», має тих же бенефіціарних власників. І статутний капітал материнської компанії не набагато перевищує дочірню, він складає всього 7 з половиною тисяч гривень. Є ще один цікавий факт, який нам вдалось дізнатись: «Фортуна» пов’язана з головним спеціалістом відділу управління проектами та програмами Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Міністерства інфраструктури України Гривою Наталією Іванівною, яка до кінця 2017 року працювала на даному підприємстві.

А от Анатолій Жураківський, який є керівником та бенефіціаром ДП «Лідер» та ТОВ «Фортуна», є директором ще одного підприємства ДП «Одеська будівельна компанія», засновником якої є ВАТ «Одеський будівельний комбінат», який перебуває в стані припинення.

Значно менше угод отримали ще ряд компаній: ТОВ «УкрБуд Трест», ТОВ «Евродор», ПрАТ «Одесголовпостач», ПП «ДорСтрой», ТОВ «Стройспецтехника», ПП «ТерраІнжинірінг», ПП «Інждорпроект», а також БВК «Пик-Строй». Ці фірми отримали від 8 до 4 угод з управлінням дорожнього управління.

Товариство з обмеженою відповідальністю «УкрБуд Трест» має статутний капітал в 40 тисяч гривень, а також 23 види діяльності, серед яких дослідження громадської думки, дизайн, ремонт та будівництво. Засновниками підприємства є Пархоменко Євген Геннадійович та Скляров Володимир Миколайович, який є єдиним бенефіціаром даного ТОВ. Окрім «УкрБуд Тресту» пан Скляров є бенефіціарним власником ще одного цікавого підприємства ТОВ «Мир», яке займається обслуговуванням систем безпеки і розслідувальною діяльністю.

А от власником ТОВ «Евродор» є депутат Ізмаїльської міської ради Аветисян Геворг Артакович, який входить до ТОП найбагатших депутатів Одеської області. В 2018 році саме його фірма отримала тендерів на суму майже 500 мільйонів гривень.

ПрАТ «Одесголовпостач», основним видом діяльності якого є неспеціалізована торгівля підписав 5 угод з управлінням дорожнього господарства. Окрім торгівлі ця кампанія займається виготовленням бетону, мінеральних виробів, а також будівництвом житлових споруд. Найбільшими власниками акцій акціонерного товариства є Чаплік Сергій Володимирович, який володіє 45% всіх акцій та Фрідман Олександр Марленович, якому належить 29% акцій. Минулого року це підприємство отримало тендерів на суму 48 мільйонів гривень, а от за перші 6 місяців 2019 ця сума вже становить 37 мільйонів.

Ще однією фірмою, яку ми б хотіли відмітити є Товариство з обмеженою відповідальністю "БВК "ПИК-СТРОЙ", власницею якого є депутатка Одеської міської ради від партії «Довіряй ділам» Марина Лозовенко. Вона є фігуранткою десятків журналістських розслідувань та корупційних скандалів. Проте, ні неякісно виконання роботи, ні парковки вздовж морського узбережжя, які також пов’язують з цією депутаткою, не заважають її фірмі отримувати угоду на величезні суми. Так, якщо в 2018 році «ПИК-Строй» отримало тендерів на суму 82 мільйони гривень, а за пів року 2019 – 90 мільйонів гривень.

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Олена Сінченко, Дмитро Сінченко