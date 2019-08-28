Несплачені аліменти завадили сумчанину розрахуватися в магазині Віра в особисту непокараність та зухвале ставлення до заборон – це той перелік негативних якостей людини, який рано чи пізно призведе до настання небажаних наслідків.

Сумчанин Станіслав став жертвою власної самовпевненості. Свідоме ігнорування батьківських обов’язків, що виразилось у несплаті аліментів, накопичило чоловіку близько 42 тисяч гривень боргу. Зростаюча сума невчасно перерахованих дитячих коштів зовсім не лякала батька, він думав, що розлучення – це шанс почати нове життя, яке не буде наповнене колишніми сімейними турботами.

Повернути в бік родини неплатника змусили фахівці юстиції Сумщини, застосувавши до нього обмеження прав разом з накладеним арештом на майно та кошти. Переконатися, що вищеперераховані заходи примусу не лише слова, боржнику допоміг випадок в магазині, де він не зміг розрахуватися за товар банківською карткою. Подібна незручність впевнила чоловіка, що слід позбуватися санкцій пакету законів #ЧужихДітейНеБуває сплатою аліментів, оскільки запланована подорож за кордон теж так і залишиться в думках.

Сумчанин завдяки погашенню у повному обсязі боргу, а також штрафу в сумі понад 8 тисяч гривень та виконавчого збору на користь держави у розмірі 4 тисяч гривень, зміг очистити Єдиний реєстр боржників від власного прізвища та вільно вирушити за межі країни.