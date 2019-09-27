Суспільно корисні роботи нагадали жителю сумщини про доньок Житель Лебединського району несистематично сплачував аліменти на утримання двох доньок. Чоловік працював на сезонних роботах, через що заробітки були не постійними. Таке положення справ допомогло йому накопичити борг у розмірі понад 25 тисяч гривень.

Анастасія та Єлизавета протягом певного проміжку часу очікували, що батько все ж таки почне надавати регулярно фінансову допомогу, але марно, його думки не були зайняті створенням добробуту для родини. Ознайомити чоловіка із проблемами сім’ї вирішили фахівці юстиції Сумщини, нагадавши про борг та про труднощі, яких неплатник завдав своїм близьким. Правники також попередили про застосування до нього заходів примусу, що передбачені законом #ЧужихДітейНеБуває.

Обмеження прав, арештовані банківські рахунки та майно – стали лише початком виховної роботи над безвідповідальним громадянином. Головною ж причиною сплаченого у повному обсязі боргу став складений юристами протокол про адміністративне правопорушення. Коли ж батько дізнався, що його можуть змусити відпрацьовувати суспільно корисні роботи, чоловік одразу знайшов необхідну суму та повернув своїй родині борг у повному обсязі.