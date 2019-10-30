У кишенях батьків-аліментників Сумщини знайшлось більше 140 мільйонів гривень Досвід багатьох неплатників аліментів показує, що залишений на потім батьківський обов’язок здатний спричинити раптові труднощі та кардинально змінити життєві плани. Відновлювати права дітей допомагають санкції закону #ЧужихДітейНеБуває, який ініційований Мін’юстом.

Наприклад, мешканець Тростянецького району мав намір вирушити за кордон, але подорож довелося відкласти на період відкритого виконавчого провадження. Правники помітили, що рішення суду, згідно з яким дитині повинні виплачуватися аліменти, почало ігноруватися батьком. На захист економічних прав дитини стали винесені фахівцями юстиції Сумщини постанови, що обмежили права чоловіка. Особливою неприємністю виявилась заборона у виїзді за кордон, куди містянин планував поїхати найближчим часом. Лише повернувши у повному обсязі борг, а це 7 тисяч гривень, тростянчанин поновив свої свободи.

Схожий випадок стався з жителем Краснопільського району. Чоловік завинив дочці 6 тисяч гривень та не планував їх повертати. Правники обмежили боржника у можливості перетину державного кордону, а також арештували його кошти та майно. Заходи примусу змусили неплатника змінити своє ставлення до рішення суду про виплату аліментів. Перераховані дівчинці кошти скасували накладені на краснопільчанина санкції, а також дозволили спокійно подорожувати за межами країни.

Дочка мешканця Білопільського району також мусила чекати аліментів від батька. Він не мав постійних прибутків та бажання допомагати своїй дитині. Лише звернувши стягнення на орендну плату за використання земельної ділянки, фахівці юстиції повернули чаду 6 тисяч гривень.