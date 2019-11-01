Субсидія коштувала мешканці Сумщини 25 тисяч гривень

Переконатися у дії чинного законодавства мала змогу жителька Ромнів. Жінка впродовж тривалого часу ігнорувала економічні права своєї доньки Софії та накопичила перед дівчинкою борг у розмірі понад 20 тисяч гривень. Байдуже ставлення до чада стало приводом для фахівців юстиції Сумщини не тільки обмежити громадянку у правах, а й накласти штраф у розмірі понад 4 тисячі гривень.

«Проте зачепила неплатницю «за живе» саме відмова в оформленні житлової субсидії, адже через аліментну заборгованість понад 3 місяці, державні профільні органи відмовляють несумлінним батькам у грошовій компенсації. Аби все ж таки оформити субсидію, роменчанка повністю погасила борг перед дитиною, який склав 25 тисяч гривень», - додала очільниця юстиції Сумщини Ірина Свистун.

Варто зазначити, що на користь дітей Роменського району з початку 2019 року вже стягнуто 14 мільйонів гривень аліментів, загалом на Сумщині – понад 140 мільйонів гривень.