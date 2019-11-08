Мешканець Сумщини, продавши бульбу, повернув борги дітям Глухівчанин Олександр відзначився несистематичною сплатою аліментів. Маючи непостійні заробітки, чоловік допускав затримки у перерахуванні дитячих коштів, тому й назбирав 12 тисяч гривень боргу.

Дочекавшись початку збору урожаю, батько поспішав якомога швидше закінчити земельні справи та вчасно почати продаж картоплі. Хвилювання неплатника були цілком обґрунтованими, оскільки він знаходився під пильним наглядом фахівців юстиції Сумщини, які вже застосували до нього обмежувальні заходи.

Зокрема, громадянина позбавили права на виїзд за кордон, керування транспортними засобами, полювання та користування зброєю. Проте, реалізувавши один з найпопулярніших продуктів харчування сезону – картоплю, чоловік мав змогу погасити у повному обсязі накопичений борг та позбутися санкцій, передбачених законом #ЧужихДітейНеБуває.

До речі, з початку 2019 року на Глухівщині дітям було повернуто майже 8 мільйонів гривень аліментних коштів.