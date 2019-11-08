Вчинене матір’ю адміністративне правопорушення повернуло дітям кошти На Кролевеччині 4 маленьких дітей зростали у прийомній родині, їх мати була позбавлена батьківських прав, а тато за станом здоров’я не міг забезпечити їм належний догляд. Аліменти сплачувались лише чоловіком, кошти на які відраховувались з його пенсії. Жінка у свою чергу долучатися до виховання малечі не бажала, тому не обтяжувала себе працею та не перераховувала кошти.

Так, кролевчанку було притягнуто до відповідальності, оскільки її поведінка повністю заслуговувала на покарання, передбачені законом #ЧужихДітейНеБуває. Боржницю обмежили у правах та наклали арешт на її кошти й майно. Проте відсутність позитивних змін у поведінці містянки та зростаючий аліментний борг змусили фахівців юстиції Сумщини зробити й наступний крок.

Складений протокол про адміністративне правопорушення правники направили до суду, де неплатниці присудили 120 годин суспільно корисних робіт. Жінка, відпрацювавши в одній із сільських рад, повернула дітям майже 2,5 тисячі гривень, які стали початком у ліквідації 60-тисячної заборгованості. У випадку, якщо бажання добровільно сплачувати аліменти у матері не з’явиться, до неї буде застосовано покарання у вигляді вже 240 годин суспільно корисних робіт.