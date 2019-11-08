Вчинене матір’ю адміністративне правопорушення повернуло дітям кошти

Так, кролевчанку було притягнуто до відповідальності, оскільки її поведінка повністю заслуговувала на покарання, передбачені законом #ЧужихДітейНеБуває. Боржницю обмежили у правах та наклали арешт на її кошти й майно. Проте відсутність позитивних змін у поведінці містянки та зростаючий аліментний борг змусили фахівців юстиції Сумщини зробити й наступний крок.
Складений протокол про адміністративне правопорушення правники направили до суду, де неплатниці присудили 120 годин суспільно корисних робіт. Жінка, відпрацювавши в одній із сільських рад, повернула дітям майже 2,5 тисячі гривень, які стали початком у ліквідації 60-тисячної заборгованості. У випадку, якщо бажання добровільно сплачувати аліменти у матері не з’явиться, до неї буде застосовано покарання у вигляді вже 240 годин суспільно корисних робіт.