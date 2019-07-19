Як розвивати промисловість . Є багато стратегій, тактик, процесів, процедур підтримки та розвитку промисловості. Але всім цим можна не користуватись. Все залежить від мети, а також від коефіцієнту дебільності електорату.

Доброго дня мої багатостраждальні !

У перші післяріздвяні дні особливо хочеться побажати усіляких гараздів нашій громаді !

І хоча , знаю. ви хочте " все і одразу" , побажаю вам здоров,я та грошей мати достатньо .

Про "мир" в розумінні 73% напишу пізніше. А зараз кажу про захист Держави.

Але сьогодні - про інше. Щоб таки не бути обдуреними ще раз. Тепер - на місцевому рівні.

Бо щоб мати бажану зарплату - потрібні робочі місця. Щоб мати робочі місця - потрібне виробництво. Робочі місця.

Але ви не можете створювати робочі місця з повітря , так як це робить найбільш паразитуюча структура Центрів зайнятості населення. Вам потрібне реальне робоче місце.

У цьому місці - багато хто перетворюється на електорат : оберемо отого, він буде дбати, заводів набудує, інвесторів притягне..!

Звідки ви таке взяли ?

Так він же сам казав ! Учора, от , буквально. БАЛАМУТ.

Шановні ! Відчуваю , що сняться вам вночі ГРАБЛІ. Ціле поле. А ви по них гасаєте !!!

А тепер про метод чи тактику розвитку промисловості саме Сумської області.

Метод проходив " польові" випробування протягом 7 ! ( семи) років !

Тобто, в реальній Сумській області, на реальному, живому електораті. І в приципі - ніхто не постраждав. Тобто безпосередньо від методу - ніхто. Ну тільки дехто від відсутності робочих місць і грубо кажучі . від відсутності тієї ж промисловості.

Тепер - про сам метод. Він дуже простий :

1. Необхідно терміново " почувствовать прилив сил".

2. Принципово не потрібно вивчати суть питання. І тим більш розповідати про це електорату. Бо прийдеться розповісти про те , що за 4 останні роки в Україні відкрито 207 підприємств, а в Сумській області ....(тільки не кажіть про цех №3 з виробництва затичок ( пробок).)

3. Терміново їдьте таким маршрутом : Франція, Рада Європи, знову Франція, тоді просто " в Європу", Чехія і нарешті Китай !

О! гарне питаннячко : де взяти гроші ? Прийдеться шановні трохи посунути свою нерухомість . Не-е-е ! Не ту ! Ту хоч суньте, хоч не суньте вже не тільки до Європи , а й ... Я про те що крути не крути , а з десяток квартир продати доведеться..

Тобто гроші є.

Дуже важливо : сили повинні "приливати" не просто так, а періодично : активізація перед майбутніми виборами, перед можливим розіграшем посад, а якщо нічого цього немає - щорічно щоб нагадати. Н-а-г-а-д-а-т-и . (не нагадити).

Усі ваші мандрівки ретельно документуйте ! Інтернет, соц.мережі - от ваше всьо ! Постійно - фотки ! Шоб не напружувати прстих французів , або китайців - фотографуйтесь самі ! ( Купіть селфіпалку). Важливий фон. Дуже важливий. Не забувайте , в Парижі - це Ейфелева башта, в Китаї - ієрогліфи ( будь-які) , в Києві - Маріїнський палац або Верховна Рада.

4. Обов.язково - фотки з виставок. Бажано з крутих технічних, а може й просто космічних ! космічна промисловість в Сумській області - це ж круто ! пара лохів поведеться. Нагадує чемпіонат світу з шахів ... Боже ! Не з шахів ! З футболу !!!

ТУТ , дуже уважно ! Якщо створити футбольну школу - то це як завод - бо робочі місця ж ! Назву таку придумати , щоб ясно було : працюємо на експорт.

І ще : важливо щоб з заводу не тирили продукцію і не продавали просто на базарі , " за наличку". О !

а що продукція йде " налево" дуже ясно : накрились два професійні футбольні клуби області !!! Тобто досягнення є.

Тобто, навіть коли є завод - не варто сподіватись що тим корком буде твоя пляшка закоркована!

5. І останне. не вивчайте внутрішнього попиту, бажаного імпортозаміщення та інших дрібниць. Просто : побачити на виставці космічний корабель - повідомляйте електорату : будемо будувати космічний корабель ! Де, як - неважливо ! В СУмській області !

ЦЕ Ж НЕ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ - ЦЕ для ВАС , для ДЕБІЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТОРАТУ !

А тепер останне побажання : почніть відрізняти Баламутів !