Шосткинські поліцейські стали «опікунами»? Або правоохоронно-соціальне «ноу-хау», гідне Нобелівської премії

У самотньої бабусі, що мешкає у Шостці по вулиці Депутатській, що на Сумщині, за останні п’ять місяців ТРИЧІ невідомі розбивали вікна в квартирі. Ця історія вже перетворилася на гумористичний детектив, у піджанрі «Сміх крізь сльози: моя нова поліція». Детальніше про це я писав тут: https://www.facebook.com/VjachPavlenko/posts/497610024272789

Річ у тому, що лише після розголосу в ЗМІ поліцейські «щось почали робити». Що саме? Ви ні за що не здогадаєтеся! Спочатку місцеві «пінкертони» і вухом не вели, коли нічну тишу Шостки ТРИЧІ порушував жалібний дзенькіт скла, яке трощили віконні терористи. Скарги самої 81-річної бабусі теж залишалися без реакції. Мабуть, поліцейські вважали, що бабусі все те наснилося, а вибиті шибки у вікнах її квартири – це їх природний стан. Самі собою розбилися. На четвертому поверсі. У такому закутку будинку, куди можна поцілити, тільки якщо спеціально зайти у двір. А металеві гайки (!), якими висадили шибку, поліцейські навіть не вилучали, бо ж, напевне, свято вірили, що гайки самі по собі літають по всій Шостці, періодично влітаючи у вікна мешканців.

Але про такий підхід до справи шосткинських поліцейських було повідомлено очільника поліції Сумщини Руслана ПИНЯГУ та Голову Національної поліції України Ігоря КЛИМЕНКА… На жаль, мені не відомо, у якій формі і у який спосіб до райвідділку було донесено думку вищого керівництва про їхню «роботу». Але після цього, як повідомив начальник шосткинських поліцейських Сергій ЗАБОЗЛАЄВ, за фактом побиття шибок у вікнах квартири бабусі з Депутатської у Шостці, було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато слідчі дії. І шосткинські «пінкертони» справді почали діяти. А як же інакше? Адже бабусині шибки перетворилися на проблему національного рівня, резонансний злочин, за розслідуванням якого пильно стежать із самого Києва! Думаєте, вже можна трішечки заспокоїтися? Думаєте, тепер віконним терористам вже точно кінець, а бабуся зможе спати спокійно? О, ні! То ви просто не знаєте цих завзятих шосткинських «пінкертонів»!

На вихідних до бабусі завітали аж троє поліцейських, які почали її розпитувати про осіб, яких вона підозрює. Бабуся чемно відповідала на їх запитання. Але хіба ж це «інтересувало» правоохоронців? Мабуть, не це, тому що дуже їх цікавило зовсім інше: звідки бабуся знайома з Павленком (тобто зі мною); хто її з ним познайомив; чи платить бабуся йому кошти. Потім правоохоронці «переключилися» на її двоюрідного племінника, знайомих. І ось після з’ясування цих обставин – крутий поворот сюжету. – Ви така старенька і така самотня… Може, вам догляд потрібен? Я можу стати вашим опікуном! – приблизно в таких виразах зробив пропозицію один із поліцейських.

Бабуся подякувала за таку турботу про неї, але від запропонованого «поліцейського опікунства» відмовилася і деталі цієї спокусливої пропозиції не обговорювала. Тож можу лише припустити, що йшлося про договір на довічне утримання, досить поширена в Україні практика, коли після смерті підопічної самотньої людини похилого віку опікун успадковує її житло. І тут виникає кілька питань: - хіба притаманно поліцейським опікуватися людьми похилого віку? - чи це входить до кола їх посадових обов’язків? А може це у них така тактика щодо розкриття злочинів, вчинених відносно осіб, похилого віку? - чи може «промінчик світла» замайорів у вигляді бабусиної квартирки?

Я звертаюся особисто до Сергія ЗАБОЗЛАЄВА, Руслана ПИНЯГИ, Ігоря КЛИМЕНКА: старенька самотня бабуся потребує захисту порушених її прав шляхом встановлення осіб, які систематично лякають її, розбиваючи вікна в її квартирі. Чи Ви вважаєте, що це не так? Чому? Будь ласка, повідомте суспільству свою думку. Громада очікує цього. Ба, візьму на себе сміливість припустити, що вся світова спільнота, всі поліцейські світу, всі нотаріуси і юристи, соціальні служби і правозахисники зацікавляться таким «ноу-хау» від шосткинських поліцейських! А Сергію ЗАБОЗЛАЄВУ терміново слід вчити англійську і готуватися до виступу в ООН з доповіддю на тему: «Кожній бабусі по опікуну поліцейському: український досвід комплексного вирішення проблем правового і соціального захисту самотніх осіб похилого віку». А перед цим – написати доповідну на ім’я міністра МВС Арсена Авакова з проханням провести пілотний експеримент в Сумській області щодо забезпечення поліцейських житлом через укладення договорів довічного утримання з підопічними стариками, які мають щастя самотою доживати віку у квартирах і приватних будинках. І бабусі будуть під прямим і цілодобовим захистом поліцейських, і правоохоронці – з жилплощею! А яка економія для державного бюджету! А який антикримінальний і економічний ефект! Та це ж Нобелівську премію можна отримати!!!

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