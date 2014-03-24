Тайна глухівської політики. Методи ФСБ. Як Андрію Деркачу вдається 20 років обиратися депутатом ВРУ,і як йому допомагають його вірні та віддані люди.

З 1998 року і по сьогоднішній день Андрій Деркач є депутатом Верховної Ради України. Весь цей час на окрузі, де він постійно балотується по мажоритарному виборчому округу, працює його команда надійних та вірних людей. Хочеться більш детально зупинитись на цих людях, хто вірою та правдою служить Андрію Деркачу, роблячи все можливе для того, щоб він завжди тримався в сідлі та був обраний народним депутатом. Робота вірних людей дає непоганий результат. Не є секретом, що за 20 років депутатства Андрій Леонідович став доларовим мультимільйонером, та має дуже потужну бізнес імперію завдяки вірним людям. Основні його фігури на його виборчому окрузі є два депутата обласної ради від ПП «Волі Народу» це Надія Вайло та Олег Бояринцев.

Андрій Деркач, як справжній офіцер служби безпеки, який в 1990—1993 роках був слухачем Академії Міністерства безпеки Росії (ФСБ Росії) та написавши дипломну роботу «Организация и проведение встреч с негласной агентурой» зрозумів, що треба контролювати всі політичні течії на його окрузі. Так він розділив своїх вірних та відданих людей по напрямкам, хто контролює проукраїнські сили, хто проросійськи, хто інших по іншим напрямкам. І всім здається що ці люди ніяк не можуть бути пов’язані, оскільки мають різні погляди, а насправді це одна команда, яка працює для єдиної мети.

Бояринцев Олег Анатолійович, є відданим соратником Андрія Деркача, та керує своїм напрямком в Глухові через Юрія Бурлаку та Володимира Гриба. Олег Бояринцев також дуже гарно лобіює інтереси команди в області, та контролює підконтрольних людей, які є керівниками комунальних підприємств Сумської обласної ради, які розташовані в Глухові.

Вайло Надія Олексіївна, була тричі довіреною особою Андрія Деркача на виборах до ВРУ в 2012, 2014 та 2019. Також є п’ятий рік депутатом Сумської обласної ради від ПП «Воля Народу», керівником фракції є Олег Бояринцев. Надія Вайло має потужний бізнес, мабуть самий потужний в Глухові завдяки Андрію Деркачу. Вона чітко через своїх інформаторів, слідкує за обстановкою, та через деяких свої підопічних формує суспільну думку. Також її основної задачею, є формування команди, яка має протележну ідеологію від команди Олега Бояринцева. Хотілось сказати, що вона ні разу нікуди без команди не балотувалась при її можливостях.

Так трапилось, що 2015 році в Глухівську міську раду прийшла інша команда, яка не підвласна Андрію Деркачу і всіляко йому протидіє та протидіє його команді. Восени 2020 року будуть місцеві вибори, Андрію Деркачу треба повернути контроль над містом, оскільки його перемога на виборах до ВРУ влітку 2019 року була впевненою, але втрати в електораті були значні, на рівні 20 % він втратив у голосах виборців. Треба наганяти м’язи і забирати собі непідконтрольне йому місто.

Звісно ще не відомо хто буде балотуватись на міського голову, але може так трапитись, що основна боротьба буде відбуватись між людьми Деркача, але з різних команд, які після перемоги будуть служити вірою і правдою своєму господарю.

Ось так твориться Глухівська політика…