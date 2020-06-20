МИКОЛА НОГА ПОРУШИВ КАРАНТИН? Мер Шостки порушив карантин?

Щойно на своєму акаунті Микола НОГА («Микола Петрович») у публікації «Тривають ремонтні роботи у школі-ліцей» розмістив декілька фотографій, на яких він особисто та ще інші особи перебувають у громадському приміщенні (школі-ліцеї) без вдягнутих на себе медичних масок.

Але, поки готувалася моя публікація про цю подію, на цьому акаунті фото відсутні, тобто видалені.

Хіба для Миколи НОГИ та інших осіб, які разом з ним перебували у громадському місці, вимоги карантинних обмежень не діють?

Ох, Миколо Петровичу! Громада думала, що це ваша свідома громадянська позиція…

Сподіваюся, що правоохоронні органи належним чином відреагують на цю ситуацію, тому що відповідну інформацію, у тому числі й скріни, які «не горять», надав до пресслужби ГУНП в Сумській області.

Миколо Петровичу! Надайте письмовий коментар з цього приводу, який бажано б розмістити у Вашому акаунті, щоб суспільство знало Вашу позицію щодо дотримання вимог карантину.

Шановні громадяни! Як ви вважаєте з цього приводу? Надайте свої коментарі, які будуть цікаві для суспільства.

Звертаюсь до громадян та пропоную повідомляти мені про виявлені порушення законодавства на мою електронну адресу: 2360914771@mail.gov.ua, щоб разом зобов’язувати чиновників належним чином виконувати свої посадові обов’язки.

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