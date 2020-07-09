Вибори в Сумах: “зелені” запустили схему “СашаТаня” Партія Зеленського вирішила остаточно розвалити місто Суми. Це стало зрозуміло зі свіжого ролика, який “зелена” нардепка виклала у соцмережах. Як би придуркувато це не виглядало - це старт її мерської кампанії, що підтверджують й інші джерела. Але схема Саша + Таня все одно у підсумку буде дорівнювати Лисенку. І ось чому.

“Зелені” не знайшли свого достойного (або побоялися взяти сильного непартійного) кандидата і пішли по сценарію, коли, за їхніми підрахунками, у другий тур виборів вийде “зешна” Таня і нинішній мер Лисенко. Зрозуміло, що вона не виграє, тому що будь-яка людина при розумі краще вибере Лисенка, аніж її. “Тупа курка” - це найм’якша, певно, цитата з коментаріїв сумчан до того ролика, де вона стоїть на Харківській, розповідає, що ремонт дороги - це заслуга президента, а мер взагалі там хай мимо проходить. Хоча тут же дякує за проведення робіт комунальному підприємству, яке безпосередньо йому підпорядковане. За рік її “роботи” вже всі зрозуміли, що обрали пусте місце. Є таке прислів’я: “Мовчи, може, за розумного приймуть”. Далі коментувати нічого.

Лисенко перевзувся під “зелених” іще раніше - це всі бачили. І прогини перед губернатором, і взяття заступником його немісцевого радника, і спільний піар на міських об’єктах. Очевидно, що піти на вибори від “зелених” уже не вийшло. Залишається другий сценарій, який ми, власне і спостерігаємо. І чинному меру, і його новим харківським друзям в ОДА вигідно, щоб від “зелених” пішов зручний спаринг-партнер. Слабкий і завідомо непрохідний у порівнянні з Лисенком, але такий, що відіб’є інших з другого туру завдяки базовим процентам від рейтингу Зеленського. Всі голоси, що будуть віддаватися за “зешну” Таню, автоматично будуть допомагати Лисенку. Тому “СашаТаня” - це одне ціле, у підсумку - Лисенко.

І нібито все зараз складається на руку чинному меру, але, певно, він і сам трохи в шоці від такого тупого наїзду.

А що ж робити сумчанам, які чекають виборів і прагнуть зміни влади в місті на нову і нормальну, не на зашквареного наскрізь Сашу або “зелену” торпеду Таню, якій краще не відкривати рота. Треба ламати цю нав’язану нам схему і обирати серед інших кандидатів. На сьогодні свої заявки на мерство відкрито зробили Олександр Соколов і Дмитро Живицький, зрозуміло, що від “ЄС” буде балотуватися Вадим Акперов, ще не сказав своє слово Олег Медуниця. Згодом побачимо й інших кандидатів. Нам є з кого вибирати - давайте вмикати критичне мислення і не вестися знову на “нові говорящі обличчя” ляльок у відосиках, яких смикають за нитки все ті ж старі корупціонери, що хочуть залишитись при своїх кормушках.