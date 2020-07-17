Політична партія Європейська Солідарність, хто вини насправді ?

На своєму YouTube каналі "Правда Давида Жванії" політик та олігарх Давид Жванія розказує дуже цікаві речі про Петра Порошенка, як вони хотіли грошей та влади.
1. https://www.youtube.com/watch?v=JChtKpaulOs
2.https://www.youtube.com/watch?v=THiHQrDmkkU
3.https://www.youtube.com/watch?v=LA651MlnMJ0
4.https://www.youtube.com/watch?v=ORiYGie8NsU
5.https://www.youtube.com/watch?v=TF_-nrSjFNk
6.https://www.youtube.com/watch?v=JGLbBhYupGs
7.https://www.youtube.com/watch?v=KzS-YB8rHw0
8.https://www.youtube.com/watch?v=UG66cKu309o
9.https://www.youtube.com/watch?v=l2UhRc_uoUI
Звичайно можно будо поставити під сумнів слова олігарха Д.Жванії, якби не згадати одне. Хто є одним із засновників
Партії Регіонів? https://www.youtube.com/watch?v=ND7kw5cPU5I правильно Петро Порошенко.
Хто був міністром в уряді Януковича -Азарова? https://www.radiosvoboda.org/a/24525495.html правильно Петро Порошенко.
Так що план олігархів щодо грабунку країни досі працює!
Також хотілось окремо розказати про те як Петро Порошенко виховав свого сина, та під час Російськ-Української війни продовжував його виховувати. https://www.youtube.com/watch?v=erOdz_2OVmc син Порошенка, розважався з росінами, надягнув футболку з російським прапором та кричав "рускіє в Лондоне"
https://vgolos.com.ua/news/nazyvav-sebe-ruskim-v-londonye-syn-poroshenka-rozvazhyvsya-sered-rosijskyh-mazhoriv-video_1177146.html
Голосуючи на місцевих виборах за місцеві осередки Європейської Солідарності ти обиратимеш "рускіх в Лондоні", обнімашкі з Путіним та збагачченя олігархату! Все одно місцевими будуть керувати з Київа!
Голосуй відповідально!Обирай справжні українські політсили!
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