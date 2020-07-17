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Феликс Эдмундович
Феликс Эдмундович
Вчера 13:57368

Політична партія Європейська Солідарність, хто вини насправді ?

Як за маскою патриотизму приховується банальна жадоба до влади та грошей з обличчам сепаратизму. Голосуючи за Європейську Солідарність ти обираєш "рускіх в Лондоні", обнімашкі з Путіним та збагачченя олігархату.

На своєму YouTube каналі "Правда Давида Жванії" політик та олігарх Давид Жванія розказує дуже цікаві речі про Петра Порошенка, як вони хотіли грошей та влади.

1. https://www.youtube.com/watch?v=JChtKpaulOs

2.https://www.youtube.com/watch?v=THiHQrDmkkU

3.https://www.youtube.com/watch?v=LA651MlnMJ0

4.https://www.youtube.com/watch?v=ORiYGie8NsU

5.https://www.youtube.com/watch?v=TF_-nrSjFNk

6.https://www.youtube.com/watch?v=JGLbBhYupGs

7.https://www.youtube.com/watch?v=KzS-YB8rHw0

8.https://www.youtube.com/watch?v=UG66cKu309o

9.https://www.youtube.com/watch?v=l2UhRc_uoUI

Звичайно можно будо поставити під сумнів слова олігарха Д.Жванії, якби не згадати одне. Хто є одним із засновників

Партії Регіонів? https://www.youtube.com/watch?v=ND7kw5cPU5I правильно Петро Порошенко.

Хто був міністром в уряді Януковича -Азарова? https://www.radiosvoboda.org/a/24525495.html правильно Петро Порошенко.

Так що план олігархів щодо грабунку країни досі працює!

Також хотілось окремо розказати про те як Петро Порошенко виховав свого сина, та під час Російськ-Української війни продовжував його виховувати. https://www.youtube.com/watch?v=erOdz_2OVmc син Порошенка, розважався з росінами, надягнув футболку з російським прапором та кричав "рускіє в Лондоне"

https://vgolos.com.ua/news/nazyvav-sebe-ruskim-v-londonye-syn-poroshenka-rozvazhyvsya-sered-rosijskyh-mazhoriv-video_1177146.html

Голосуючи на місцевих виборах за місцеві осередки Європейської Солідарності ти обиратимеш "рускіх в Лондоні", обнімашкі з Путіним та збагачченя олігархату! Все одно місцевими будуть керувати з Київа!

Голосуй відповідально!Обирай справжні українські політсили!

Политика Європейська Солідарність Петро Порошенко Суми

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