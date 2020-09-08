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Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Сегодня 12:58105

Асоціації міст України виступила проти посилення тиску на органи місцевого самоврядування

Правління Асоціації міст України звернулося до Голови Верховної Ради та голів депутатських фракцій, груп у Верховній Раді України, щодо неприпустимості політичного тиску на місцеве самоврядування.

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Политика Місцеве самоврядування

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