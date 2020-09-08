Асоціації міст України виступила проти посилення тиску на органи місцевого самоврядування

Правління Асоціації міст України звернулося до Голови Верховної Ради та голів депутатських фракцій, груп у Верховній Раді України, щодо неприпустимості політичного тиску на місцеве самоврядування.
Правління Асоціації міст України звернулося до Президента України щодо захисту конституційних прав громад. Нижче наведено текст звернення:...
Співпраця та діалог центральної і муніципальної влади, а не безпідставний тиск, дозволять подолати наслідки коронавірусної кризи в країні - звернення...
Асоціація міст України звернулася до Голови Верховної Ради України Д.Разумкова, голів депутатських фракцій та груп, парламентських Комітетів з питань організації...
28 жовтня АМУ звернулася до Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука з проханням скасувати постанову №560, якою встановили заздалегідь “не підйомні” граничні...
Асоціація Міст України просить Уряд скасувати постанову, яка несе загрозу припинення теплопостачання міст...