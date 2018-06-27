Современные тенденции в аренде помещений под офис Всем известно, что планировка и интерьер офисного помещения отражает суть деятельности предприятий и оказывает существенное влияние на партнеров, клиентов и сотрудников. В последнее время появились новые тренды в этой сфере, которые важно учесть при аренде офисов.

Где найти объявления об аренде недвижимости

Сразу начнем с главного – где искать, а затем разберем, на что ориентироваться и обратить внимание.

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5 трендов, которые стоит учесть при аренде офиса

В современном мире не только в сфере бизнеса, но и офисных технологий лидируют айтишники. Их представления о комфортном для работы, удобном для клиентов и стильном офисе и задают сегодня тон в Киеве.

Итак, основные тренды от IT-компаний:

• Открытая планировка. Забудьте о закрытых дверях, отдельных кабинетах и табличках. Офис нового поколения – это просторное открытое помещение, визуально разделенное на зоны либо со стеклянными/композитными тонированными перегородками. При этом у дизайнеров есть возможность спроектировать пространство конкретно под данную фирму, ее потребности и направление, организовать места для работы, отдыха, конференций, переговоров и т. д.

• Офис со столовой. Комфорт сотрудников для руководителей нынче имеет огромное значение. Если для людей созданы отличные условия, их труд будет максимально продуктивен. Поэтому офисы подбираются такие, в которых можно организовать зону не только для кофе-брейка, но и полноценного питания в обеденный перерыв, а также отдыха. Менеджеры не ищут где бы им пообедать и не тратят время на дорогу туда и обратно, остаются в офисе в перерыв, и отдыхая, продолжают решать рабочие моменты.

• Технологичность. Wi-Fi, Интернет, розетки, USB-порты, оптимальное освещение с применением треккинговых систем, трансформирующаяся мебель – в офисе должны быть все необходимые коммуникации и оборудование.

• Экологичность. Сегодня руководители даже не рассматривают для аренды помещения под офис без кондиционеров и вентиляционных систем. Плюсами офисных центров становятся оранжереи и обилие комнатных растений, очищающих воздух.

• Локация. Место расположения офиса, как и во се времена играет значение. Престижный район, расположение бизнес-центра всегда важны для престижа компании.

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