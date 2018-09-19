Кирпич в Киеве: виды и характеристика Хотя кирпич и применяется в строительстве уже более 5 тысяч лет, он до сих пор не теряет своей популярности. Его используют в качестве основного строительного материала во всем мире.

Кирпич в Киеве – это 100% гарантия качественных построек любого типа: коттеджных домов, городских многоэтажек, промышленных заводов, коммерческих зданий и многого другого. За период своего развития этот материал значительно усовершенствовался, поэтому спрос на него неустанно растет. Купить его можно в нашем магазине «Alpina»

Основные виды кирпича

Кирпич в Киеве представлен широким ассортиментом, но все же можно выделить 4 основных вида:

• Керамический – самый универсальный классический красный кирпич, который делается из обожженой глины. Такой вариант материала отлично подойдет для постройки фундамента, подвала, несущих стен, так как характеризуется высокой прочностью. Современные фирмы- производители кроме кирпича красного цвета предлагают также практически любой оттенок из цветовой палитры.

• Силикатный – изготавливается из песка из глины. Сами бруски белого цвета, но можно добавить цветные пигменты для придания другого оттенка. Имеет отличную звукоизоляцию, но плохую водостойкость, поэтому не стоит применять его в строительстве фундаментов, печей и труб. Но, такой материал станет хорошим вариантом для постройки межкомнатных перегородок.

• Огнеупорный – был придуман для постройки каминов и печей, так как отлично справляется с высокими температурами. Не деформируется и не теряет своей прочности даже при температуре 1800°С. Для производства кирпича данного вида используется специальная огнеупорная глина – шамот, к которой добавляется кокс или графит.

• Облицовочный – отлично справляется с любыми погодными условиями, имеет долгий срок эксплуатации и красивый внешний вид. Для его производства используют цемент, известняк и какой-нибудь пигмент для окраски. Не выцветает на протяжении долгого времени. Он используется для облицовочных работ, реставрации фасадов, возведения заборов и даже элементов интерьера, а также для прокладки тротуаров.

Технические характеристики

При выборе и покупке кирпича необходимо уделить особое внимание на такие технические характеристики как:

• прочность;

• пористость;

• плотность;

• морозостойкость;

• теплопроводность.

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