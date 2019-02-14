Сучасні вхідні двері Wisniowski DECO в Тернополі: про переваги та особливості розповідають фахівці brama-market.lviv.ua ® Будь-який господар приватного будинку хоче, щоб його домівка була затишною, теплою та недоступною для небажаних відвідувачів. Комфортні умови проживання можливо забезпечити, оснастивши оселю усіма потрібними вхідними конструкціями.

Краще рішення - алюмінієві двері Wisniowski серії DECO, надійний захист дому від поганої погоди та злодіїв. Про всі козирі та особливості польських систем розповідають спеціалісти «БРАМА МАРКЕТ».

Вхідні двері з Європи - відмінні технічні показники

Конструкції з Польщі є втіленням кращих сучасних технологій та особливого дизайнерського смаку. Якість продукції не підлягає сумніву, а її привабливий зовнішній вигляд стане доповненням інтер’єру. Щодо вхідних систем DECO, то вони мають міцні стулку та раму, а їх основу складають трикамерні профілі. Для зручності експлуатації використовується надійна фурнітура - автозамок та ручка моделі Tokyo 3. На вибір користувача доступно кілька варіантів вхідних систем:

Light - конструкції зі стулкою 0.35 м по товщині, декоровані двокамерними вставками зі скла (U = 1,0 Вт/м²∙K).

Basic - модернізовані системи з полотном товщини 0.45 м. Вони є більш стійкими до морозу, а елементи скління розміщені на глибині 70 мм. Коефіцієнт тепловіддачі відповідає значенню U = 0,6 Вт/ м².

Plus - конфігурація, що відзначається найбільшою надійністю. Товщина стулки 0.45 м доповнена скляними двокамерними вставками.

Будь-яка з вхідних систем серії виконується розмірами, не більше ніж 125 х 220 см.

Дизайн зовнішніх дверей для будинку - варіанти оздоблення

Серія вхідних конструкцій для дому та квартири має безліч варіантів, серед яких можна підібрати оформлення, що максимально відповідає побажанням замовника. Полотно фарбується в один з кольорів гами RAL, або ж в якийсь з ексклюзивних відтінків брендової палітри. Окремий вид декорування - наклейки та імітація поверхні під дерево. Засклена фрамуга є кількох видів: матова, прозора, смугаста, рифлена. Аналогічні рішення можливі для реалізації безпосередньо в полотні. Використане для створення конструкції скло може бути або безбарвним, а бо ж мати сірий чи коричневий колір. За бажанням клієнта стулка оздоблюється спеціальними сталевими накладками.

Дизайнерські вхідні двері з Польщі - розширена функціональність

Сучасні системи Вішньовські - це не просто надійність та довговічність, а й кращі якості безпеки. Зокрема, конструкції оснащені прихованим довідником, а також фіксаторами-штилями, які не дають полотну сходити з петель. З ціллю захистити оселю від стороннього проникнення, на утеплені зовнішні двері встановлюються клавіатури з кодом, датчик відбитків пальців або ж електронне вічко. Доступ до конструкції зі смартфона можливий через систему інтелектуального контролю smartCONNECTED. Спеціальний додаток потрібно попередньо інсталювати на гаджет.

Як замовити виготовлення вхідних дверей Wisniowski для дачі й котеджу в Тернополі?

Кілька простих кроків, і елітна конструкція вже прикрашає фасад вашої оселі! Що потрібно зробити? Оформіть заявку на виготовлення та монтаж вхідних дверей з алюмінієвого профілю на сайті brama-market.lviv.ua або зателефонуйте за номером (067) 34 883 99 чи (050) 16 046 11 та отримайте всю необхідну інформацію щодо продукції. На власні очі побачити варіанти конструкцій можна в спеціалізованому салоні «БРАМА МАРКЕТ Тернопіль». Кожен, хто відвідає наш фірмовий шоу-рум, отримає хорошу знижку на покупку!











