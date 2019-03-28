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5 марок премиум-класса в мире столового фарфора

Сегодня в области производства обеденной посуды премиум-класса первые строчки во всем мире занимают несколько марок. Эти компании успешно развиваются на рынке керамической посуды уже не одно столетие и специализируются они на изготовлении фарфора для ежедневного использования. Эту посуду отличают не только высокое качество, а марки интересны не только тем, что следуют многовековым традициям.

Главная особенность – в индивидуальности и непохожести каждой марки, которая отличает и посуду, которую они изготовляют. Об этих марках и о столовом фарфоре, близком к искусству, мы и расскажем в этом материале. 

Richard GinoriRichard Ginori – итальянский фарфоровый бренд

Посуда этой марки – для тех, кто ценит роскошь и изящество. Фарфор Richard Ginori соединяет в себе простоту, минимализм, функциональность, элегантность и при этом необычайную дороговизну и высокое качество марки luxe.

История искусства, а именно так позиционирует бренд свою посуду – произведения искусства – началась еще в 1735 году. Тогда молодой предприимчивый маркиз Карло Джинори решил вернуть в Италию традиции Медичи и открыл вблизи Флоренции мануфактуру.

Первые изделия, которые дала фабрика, сразу же поступили в продажу и с успехом были распроданы. В 1896 году мануфактура Ginori объединилась с миланской фирмой «Ричард» («Richard») керамического промышленника  Аугусто Ричарда. Две компании образовали предприятие «Ричард-Джинори» (Richard Ginori), которое позже преобразовалось и стало крупным концерном, объединившим 8 фабрик и мануфактур.

Союз оказался настолько удачным, что существует и поныне, по-прежнему производя столовый фарфор премиум-класса ручной работы. Фарфор Richard Ginori давно стал образцом совершенного дизайна и украшает «первые» столы во всем мире.

Wedgwood – эта марка давно стала синонимом респектабельности и истинного английского качества и стиля.Посуда бренда Wedgwood занимает особое место в мире фарфора. Ее отличает – высокое качество и традиции изготовления, которые 250 лет назад заложил основатель марки Джозайя Веджвуд. Классические столовые и чайные сервизы этого бренда сделаны в нежных пастельных кремовых оттенках, что придает им еще большую изысканность и аристократичность. Посуду Wedgwood в свое время оценили монаршие особы – королева Шарлотта и императрица Екатерина Великая.

Wedgwood

Для Королевы Шарлотты потомственный гончар Джозайя Веджвуд изготовил чайный сервиз из фарфора цвета сливок. С легкой руки монаршей особы этот  вид фарфора, открытый Веджвудом, стал называться «королевский фаянс».

Екатерина Великая не мелочилась и заказала ко двору марке Wedgwood два сервиза: «Хаск-сервиз» на 24 персоны из 1500 предметов и «Сервиз с зеленой лягушкой» на 50 персон из 952 предметов.

Посуда этой марки делается из тончайшего фарфора, поэтому она кажется невесомой и очень хрупкой. Но это не совсем так, при всей своей легкости и изящности посуда отличается большой прочностью. Секрет в особенном составе фарфоровой массы. Сегодня монархи, а также руководители многих стран, собирая званые, протокольные и дипломатические обеды на высоком уровне, по-прежнему сервируют стол фарфором Wedgwood. Удовольствие это хоть и бесспорное, но довольно дорогое. Полный столовый сервиз встанет в несколько раз дороже. Но фарфор этой марки по-прежнему популярен и охотно покупается не только монархами и администрациями президентов, но и просто ценителями безупречного фарфора, английского высокого стиля и качества.

Weimar Porzellan – марка, которая, как и предыдущие три, уже не одно столетие создает прекрасный элитный фарфор. Для многих Weimar – это синоним великих традиций одноименного города в Германии и достижений его знаменитых жителей – Гетте, Веланда, Гердера, Шиллера, Листа, Баха. 200 лет мануфактура производит фарфор достойный королевских и царских столов.

немецкий фарфор, Weimar, декор Katarina, сервиз Juwel Rubin

Weimar, декор Katarina, сервиз Juwel Rubin

Основана она была в 1790 году, быстро получила признание покупателей и составила конкуренцию другим крупным немецким мануфактурам. А конкурировать было с кем – фабрики после открытия Иоганом Фридрихом Берттгером формулы изготовления фарфора, открывались одна за другой. Сегодня марка по-прежнему выпускает первоклассный столовый фарфор. Он украшает столы во многих дворцах, резиденциях и посольствах стран Европы и Ближнего Востока. Для его изготовления используется фирменный качественный фарфор, открытый маркой, специфическое высококачественное золочение и покрытие кобальтом.

Medard De Noblat – французская марка, знаменитая своим безупречным столовым фарфором

Изготавливается посуда из прославленного лиможского фарфора. Хоть приставки «Royl» марка не имеет, но ее фарфор часто называют королевским, поскольку почти с самого ее возникновения посудой Medard De Noblat пользовались все королевские дворы Старой Европы, в том числе и российские царские семьи.

Medard De Noblat

Medard De Noblat

История марки началась в 1836 году, когда под Лиможем, в Сен-Ириексе  открылась мануфактура по производству фарфора, именно там, где в 1765 году открыли залежи особой почвы, белой глины – каолина.

Открытие лиможского фарфора положило начало производству посуды в Лиможе. Сегодня мануфактура, как и многие старейшие фарфоровые фабрики, дорожит своими традициями, хранит их, следует им и виртуозно сочетает с современными технологиями и дизайном.  Столовые сервизы и изделия марки Medard De Noblat оценили и Папа Иоан XXIII, и шах Ирана, и Шарль де Голь, а также ряд крупных отелей таких как, таких как Georges V и Никко в Париж, Мишель Герар в Eugenie ЛЕ-БЕН и Awashima в Японии.

Качество и дизайн, традиции и история производства фарфора этой марки, истинных ценителей церемониальных обедов и хорошей посуды не оставят равнодушными. Весь деколь на посуду этой марки наносится исключительно вручную, но при этом ее можно мыть в посудомоечной машине – красота и качество от этого никак не пострадают. И хотя большей частью фарфор Villeroy & Вoch  - это удобная, эргономичная и простая по дизайну посуда, которая прекрасно подходит для ежедневного использования, стоит и выглядит она вполне, как праздничная. Обеденный сервиз Villeroy & Вoch на 12 персон из костяного фарфора обойдется примерно в $1000-1300. Для сравнения, тот же набор из тонкого фарфора другой марки можно приобрести и за $500-700.

коллекция фарфора "My Winter", Villeroy & Вoch

Уже в начале 19 века, руководство предприятия было убеждено и четко понимало, что основы успеха не только в умении правильно строить бизнес и в качестве производимого фарфора, но и в его дизайне, что к успеху марку приближает именно художник. Тогда в 1821 году при фабрике открыли собственную художественную школу, по окончании которой выпускники получали звание дизайнера. Традиции этой дизайнерской школы в компании продолжают и сегодня, создавая и новые традиции.

В этом марке помогает сотрудничество с такими известными брендами, как «Кензо» и «Луиджи Коллани». Кстати, многими неповторимыми коллекциями посуды компания Villeroy & Вoch обязана Паломе Пикассо, дочери Пабло Пикассо. Каждую новую серию фарфоровой посуды марка дополняет прекрасными деталями – скатертями, столовыми приборами, рюмками, фужерами, бокалами и даже подсвечниками.

История марки началась на северо-востоке Франции возле границ с Бельгией, Люксембургом и Германией,  где находится живописный регион Лотарингия, который славится своими талантами в области художественных ремесел. Именно здесь около 250 лет назад была основана небольшая гончарная мастерская, заложившая основу известной на весь мир компании Villeroy & Boch.

Основатель компании Франсуа Бох, занимался добычей железной руды. Производство посуды он открыл в 1748 году, через 40 лет после того, как в Европе впервые удалось получить массу для изготовления фарфора. Третье поколение Бохов объединило предприятие с мануфактурой конкурента – Николаса Виллероя, тогда же она получила название Villeroy & Вoch. Деловой союз партнеры закрепили браком внучки Николаса Виллероя Октавии и Эжена Боха. Лидирующие позиции на рынке объединенная компания заняла в 1797 году, когда Пьер Жозеф Бох изобрел особую конструкцию печи для обжига. Более чем за 200 лет она фактически не изменилась и используется в настоящее время в том виде, в каком ее спроектировали. Сегодня компания по-прежнему в руках «семьи», возглавляет ее восьмое поколение фон Бохов.

Farforushka.ru

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