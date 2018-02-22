Пять немецких транспортных компаний хотят вместе закупить подвижной состав для трамтрейна

Транспортные системы «трамвай-поезд» достаточно распространены в Германии. Пять компаний, которые эксплуатируют такие транспортные системы, решили провести один общий тендер по покупке около 240 вагонов «трамтрейна». Таким образом, они хотят унифицировать требования к подвижному составу и сэкономить, заплатив за один трамвайный вагон не более 1 миллиона евро. Об этом пишет сайт журнала «Ceskoslovensky Dopravak».
Самое большое количество вагонов трам-трейна (около 150) нужно компаниям «AVG» и «VBK» из Карлсруэ. При проведении тендера именно эти компании будут заниматься отбором поставщика от имени всех пяти компаний. Еще три компании которые войдут в «пул» для проведения тендера это «Erms-Neckar-Bahn», «Saarbahn Netz», а также компания «VMS» из Хемница. Суммарно этим компаниям необходима закупка суммарно около 90 вагонов трамтрейна.
Тендер на поставку вагонов «трамтрейна» планируют объявить уже в этом году, а поставка подвижного состава ожидается с 2025 года. Однако, системы «трамтрейн» в разных городах Германии имеют разные параметры, в том числе по высоте посадочных платформ. Поэтому сейчас ведутся работы по составлению технического задания на подвижной состав – его конструкция должна быть такова, чтоб его адаптация к условиям эксплуатации в разных системах потребовала минимальных инвестиций и не была трудоемкой.
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