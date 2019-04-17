Алена Дегрик Шевцова рассказала о перспективах внедрения директивы PSD2 в Украине ® В Евросоюзе вступила в силу директива PSD2 — свод законов о работе в платежной сфере. Цель принятия директивы — обеспечить прозрачную работу платежного рынка в ЕС.

Безусловно, этой директиве должна следовать и Украина. Для чего нужна PSD2, и что она изменит в Украине, рассказывает глава компании LeoGaming Алена Дегрик Шевцова.

«Новый закон работает в Европе уже более года — с января 2018-го. Он дает равные возможности банкам и финтех-компаниям, делает законным Open Banking и предоставляет “зеленый коридор” новым финуслугам. Естественно, не все рады новой директиве — недавно ряд европейских fintech-компаний объединились, чтобы расширить возможности этого свода», — рассказала Дегрик Алена.

Пока PSD2 не влияет на нашу страну, делится спикер. Но финрегулятор уже работает над внедрением евродирективы.

«Национальный регулятор рассматривает несколько аспектов имплементации — как учет обстоятельств разных банков по открытию API, так и вопросы защиты прав потребителей. Сейчас же все тормозится устаревшим законодательством о платежных системах. Однако мы не можем взять и просто принято новые нормы. Это напоминает движение поездов на ж/д путям: в ЕС они одни, у нас другие. За фразой “поставить на новые рельсы” кроется огромный кусок законодательной работы и выстраивания базы по ее имплементации», — поведала Алена Дегрик Шевцова.

Чтобы решить эту проблему, национальный финансовый регулятор должен перейти на современные интернациональные стандарты обмена финансовыми сообщениями, подчеркнула Дегрик Алена.

«Основной ключ решения вопроса — коммуникация государства с финтехом. Сейчас финрегулятор разрабатывает платформу, которая объединит его с участниками рынка. Государство определит лишь базовые вещи, а сами финтех-компании найдут себе оптимальный путь для работы», — подытожила Алена Дегрик Шевцова.