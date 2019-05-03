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На півдні України стартував сезон збирання суниці садової з відкритого ґрунту

Сезон збирання суниці садової (полуниці) з відкритого ґрунту стартував у південних регіонах України на цьому тижні. Про це повідомляє Українська плодоовочева асоціація (УПОА).

"Ягоду активно поставляли на оптові ринки і в роздріб фермери з Одеської, Запорізької, Херсонської, Закарпатської та Чернівецької області. При цьому, як відзначають аналітики EastFruit, ціни на суницю садову коливалися, як ніколи раніше – різке зростання цін чергувалося з різкими обвалами, причому протягом одного дня. Незвичайність полягала в тому, що мова йде про ранню ягоду, коли торгівля зазвичай носить не дуже масовий характер", - зазначили у профільній асоціації.

Зокрема, у південних регіонах країни в четвер відпускні ціни фермерських господарств на суницю садову знизилися до 30-35 грн/кг ($1,14-1,33 за кг), хоча ще днем раніше вони досягали 45-50 грн/кг ($1, 7-1,9 за кг). На оптовому ринку «Копані» Херсонської області дрібнооптові ціни на суницю впали за день з 60 до 40 грн/кг.

У південно-західних регіонах країни ціни були ще нижчі, ніж на Херсонщині, хоча зазвичай в цьому регіоні ціни на суницю формуються на більш високому рівні. При цьому протягом дня оптові ціни на суницю на Закарпатті та на півдні Івано-Франківської області почали зростати, під впливом росту попиту на продукцію оптових покупців.

Після початку збирання суниці садової в центральних регіонах України, яка очікується приблизно через 10-12 днів, почнеться сезон переробки ягід. Вже зараз багато виробників очікують більш високу ціну на суницю, ніж роком раніше, оскільки Польща втратила не менше третини врожаю. Аналогічних втрат зазнали і фермери західних областей України, без урахування південно-західної частини. Відповідно, всі сподіваються на більш високу ціну.

ukrinform.ua

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