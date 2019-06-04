Бизнес

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Сегодня 19:2158

Обязательная продажа валютной выручки бизнесом отменена

С целью дальнейшего упрощения ведения бизнеса в Украине Национальный банк отменяет требование обязательной продажи валютных поступлений.

Норма, которая обязывает предпринимателей продавать 30% валютной выручки на межбанковском валютном рынке, перестанет действовать с 20 июня 2019 года. Поступление бизнеса, зачисленные на их распределительные счета в течение 19 июня, уже не подлежат обязательной продаже, сообщается на официальном сайте НБУ. 

Очередное валютное послабление не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности. По статистике последних лет, когда норматив обязательной продажи валютных поступлений составил 50%, так и с 1 марта 2019 года, когда он был уменьшен до 30%, бизнес в целом продавал более 90% валюты.

Таким образом Национальный банк продолжает валютную либерализацию в соответствии с дорожной картой, которая предусматривает постепенное снятие всех валютных ограничений в соответствии с улучшением макроэкономических условий в Украине.

Экономика
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