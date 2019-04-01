Особенности и виды инвестирования Для потенциальных инвесторов сегодня предлагается большой выбор интересных и выгодных предложений, которые позволяют не только сохранить, но и приумножить собственный капитал.

О популярных видах инвестирования подробно рассказывает Pavel Belogour - основатель и гендиректор известной компании BMFN Ltd. Он имеет большой опыт успешной работы в розничной торговле на рынке Форекс и помогает другим брокерам начать инвестиционную деятельность.

Популярные виды инвестирования

Инвесторам предлагается много заманчивых предложений, которые позволяют получить прибыль с минимальными рисками. К самым востребованным из них относится следующее:

• вклады в банках;

• покупка недвижимости;

• начало собственного бизнеса;

• паевые инвестиционные фонды;

• приобретение драгоценных металлов;

• инвестиции в сети интернет.

Главным преимуществом банковских вкладов является необходимость вложения небольших сумм и отсутствие затрат для управления счетом. Но прибыль невысокая по сравнению с другими видами вложения денежных средств. Вложение инвестиций в покупку недвижимости с целью последующей сдачи объекта в аренду является выгодным вариантом, позволяя в будущем получать стабильный доход.

Инвестирование в собственное дело может принести высокий доход при условии наличия определенных знаний и навыков, проведения грамотной рекламной и маркетинговой стратегии, детального изучения потребительского спроса и умения наладить контакт с другими людьми.

Паевые инвестиционные фонды и интернет-инвестиции

Успешный инвестор Paul Belogour предлагает обратить внимание инвесторов на паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Они сформированы за счет вложения средств большого числа инвесторов, так называемых пайщиков. Активами управляет специальная компания, а для того чтобы получить прибыль не обязательно владеть знаниями и правилами ведения инвестиционной деятельности.

За счет того, что цена драгоценных металлов постоянно растет, инвестирование считается достаточно прибыльным, но только в долгосрочной перспективе. Благодаря быстрому развитию интернет технологий сегодня можно получать дополнительный доход независимо от страны проживания и уровня образования.

Наиболее выгодными предложениями в интернете являются такие проекты как фондовый и фьючерсный рынок, аукционы по банкротству, бинарные опционы и доверительное управление. Основным преимуществом этих предложений является получение высокой прибыли за короткий срок, но и риски также высоки.

Более безопасным считается доверительное управление инвестициями, когда активами управляет профессиональный и опытный управляющий, при этом инвестор может свободно контролировать его деятельность. Инновационным проектом в социальной сфере являются стартапы, для которых характерен высокий уровень доходности при условии грамотного выбора инвестиционной площадки, при этом география не ограничена.

®