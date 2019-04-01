Особенности и виды инвестирования

О популярных видах инвестирования подробно рассказывает Pavel Belogour - основатель и гендиректор известной компании BMFN Ltd. Он имеет большой опыт успешной работы в розничной торговле на рынке Форекс и помогает другим брокерам начать инвестиционную деятельность.
Инвесторам предлагается много заманчивых предложений, которые позволяют получить прибыль с минимальными рисками. К самым востребованным из них относится следующее:
-
• вклады в банках;
-
• покупка недвижимости;
-
• начало собственного бизнеса;
-
• паевые инвестиционные фонды;
-
• приобретение драгоценных металлов;
-
• инвестиции в сети интернет.
Главным преимуществом банковских вкладов является необходимость вложения небольших сумм и отсутствие затрат для управления счетом. Но прибыль невысокая по сравнению с другими видами вложения денежных средств. Вложение инвестиций в покупку недвижимости с целью последующей сдачи объекта в аренду является выгодным вариантом, позволяя в будущем получать стабильный доход.
Инвестирование в собственное дело может принести высокий доход при условии наличия определенных знаний и навыков, проведения грамотной рекламной и маркетинговой стратегии, детального изучения потребительского спроса и умения наладить контакт с другими людьми.
Успешный инвестор Paul Belogour предлагает обратить внимание инвесторов на паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Они сформированы за счет вложения средств большого числа инвесторов, так называемых пайщиков. Активами управляет специальная компания, а для того чтобы получить прибыль не обязательно владеть знаниями и правилами ведения инвестиционной деятельности.
За счет того, что цена драгоценных металлов постоянно растет, инвестирование считается достаточно прибыльным, но только в долгосрочной перспективе. Благодаря быстрому развитию интернет технологий сегодня можно получать дополнительный доход независимо от страны проживания и уровня образования.
Наиболее выгодными предложениями в интернете являются такие проекты как фондовый и фьючерсный рынок, аукционы по банкротству, бинарные опционы и доверительное управление. Основным преимуществом этих предложений является получение высокой прибыли за короткий срок, но и риски также высоки.
Более безопасным считается доверительное управление инвестициями, когда активами управляет профессиональный и опытный управляющий, при этом инвестор может свободно контролировать его деятельность. Инновационным проектом в социальной сфере являются стартапы, для которых характерен высокий уровень доходности при условии грамотного выбора инвестиционной площадки, при этом география не ограничена.
®