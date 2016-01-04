Что принесет 2017 год. Астрологический прогноз Когда год подходит к концу, мы надеемся, что он унесет с собой все проблемы, тревоги и заботы, и впереди нас ждут только радости. Сбудется ли желание в 2017 году? Сейчас самое время это проверить!

Астрологи предупреждают: 2017 не будет легким и беззаботным, не преподнесет успехов на блюдечке, не позволит просто наслаждаться жизнью, ни о чем не волнуясь. Он будет благоприятным для зрелых личностей, готовых признавать и исправлять свои ошибки, трудиться, ни от кого не ожидая поддержки, принимать решения и нести за них ответственность.

Проблемы, к сожалению, не растают с боем курантов. Более того, значительная часть года будет посвящена их решению. Хорошая новость заключается в том, что справиться удастся даже с теми задачами, которые раньше казались непосильными, поскольку появится новая информация, будет возможность многому научиться.

Важное условие успеха — реалистичный взгляд на вещи. Тем, кто привык витать в облаках, фантазировать и мечтать о легких победах, едва ли удастся добиться заметного прогресса в делах. А вот если вы способны правильно оценить свои силы и возможности, то и цели поставите верные — и тогда их достижение станет первым шагом к большому успеху.

Каким будет 2017 год для представителей разных знаков Зодиака

Для Овнов год сложится удачно, если они будут помнить о самодисциплине и руководствоваться здравым смыслом. Порывистость и спонтанность, свойственные представителям знака, будут им только мешать. Шансы что-то изменить к лучшему заметно возрастут, если рядом будет опытный наставник, ко мнению которого вы прислушаетесь.

Тельцы смогут справиться со многими проблемами, сделать свою жизнь более простой и комфортной. В этом помогут давние друзья и союзники; вообще, год связан с восстановлением старых связей, возрождением отношений, а также возвращением к делам и проектам, интересовавшим вас раньше.

Близнецам год принесет много сюрпризов и причин для удивления. События развиваются совсем не так, как вы могли ожидать, а давно знакомая ситуация поворачивается новой стороной. Пользуйтесь покровительством звезд, чтобы достичь давно поставленных целей, завершить то, что было начато раньше, и перейти к новому жизненному этапу, оставив в прошлом сомнения.

Ракам придется много работать. На серьезный лад лучше настроиться с самого начала года, тогда вы не упустите ни одной возможности. Появится шанс подняться по карьерной лестнице (не по воле случая, а благодаря вашим собственным усилиям). Окружающие будут много и охотно помогать вам; не забывайте благодарить их, это важно для гармоничного развития отношений.

Львы могут рассчитывать на покровительство звезд и удачу в делах. То, чем предстоит заниматься в 2017 году, будет вам действительно интересно, поэтому и уклоняться от работы не захочется. Вас ждут новые знакомства, ценный и полезный опыт, запоминающийся отдых. Помните: важны и профессиональная самореализация, и личная жизнь; ищите баланс между ними.

Для Дев год будет связан с переменами, но не столько во внешних обстоятельствах, сколько в привычках и взглядах на жизнь. Могут складываться неблагоприятные обстоятельства, с которыми придется мириться, многие усилия окажутся напрасными. Но отчаиваться не нужно: как ни странно, именно из трудных моментов вы извлечете пользу, и они станут началом большого пути к успеху.

Весам предстоит проделать большую работу, в том числе и над собой. Год будет очень насыщенным для представителей знака, принесет много задач, дел и забот. Придется твердо отстаивать свои интересы, порой бороться с людьми, чье влияние на вас раньше было огромным. Меняется круг общения, появляются новые друзья и союзники, именно благодаря им вы и преодолеете те испытания, которые подготовила для вас судьба.

Скорпионов ждет неровный год. Первая половина его будет относительно спокойной и едва ли принесет какие-то серьезные проблемы или заметные перемены. Но это не значит, что вы можете расслабиться и сидеть сложа руки: готовьтесь к подвигам, которые вам предстоит совершить позже! Вторая половина года будет довольно сложной, но вы не испугаетесь трудностей и будете щедро вознаграждены за свою храбрость.

Стрельцов ждет много удивительных приключений и неожиданных событий. На спокойное течение событий даже не рассчитывайте! Обязательны немыслимые ситуации, удивительные совпадения, сложные испытания — словом, все то, что вы любите. Дополняют картину очень приятные знакомства, дающие возможность кардинально изменить жизнь.

Козерогам будет нелегко, но интересно. Им предстоит много работать, но мысль о том, что все усилия будут щедро вознаграждены, придаст оптимизма и вдохновит на подвиги. Представители знака преодолеют все трудности, получат бесценный жизненный опыт, а к концу года найдут возможность извлечь прибыль из того, чем раньше занимались исключительно ради удовольствия.

Водолеев ждет легкий и приятный год, полный романтических сюрпризов, удачных совпадений, подарков. Часто все как будто само собой складывается наилучшим образом, вам нужно лишь воспользоваться ситуацией; иногда приходится немного схитрить, но с этим проблем не возникает — фантазии и изобретательности у вас достаточно. Рыбам часто придется сталкиваться с трудностями и решать проблемы, причем не только свои, но и чужие. Потребуются упорство и настойчивость, чтобы добиться нужных результатов; будьте готовы бороться за свои интересы и не сдавайтесь, даже если придется иметь дело с сильным противником. У вас есть все шансы одержать победу!

Истосник: lady.mail.ru