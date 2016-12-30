ПриватБанк запускает пилотный проект электронных билетов в городском транспорте ПриватБанк запустил первый в Украине пилотный проект оплаты проезда в городском транспорте с помощью электронных билетов.

С 17 января пассажиры львовского трамвая № 8 смогут ездить без бумажных билетов и оплачивать проезд смартфоном. Для этого нужно загрузить на смартфон мобильное приложение Privat24 и сканировать QR-код, который изображен на специальных стикерах в трамвае или на остановке транспорта.

Во время поездки оплаченный билет нужно будет «закомпостировать» прямо в смартфоне и предъявить кондуктору или контролеру.

«Мы начинаем внедрение в Украине технологии электронных билетов, которая удобна и понятна большинству пассажиров, а главное, идеальна с точки зрения безопасности, – отмечает руководитель розничного бизнеса ПриватБанка Алексей Шабан. – Преимущество этой технологии в том, что она не требует огромных затрат на инфраструктуру и модернизацию городского транспорта».

Новая технология электронного билета в общественном транспорте может быть запущена в любом украинском городе за один-два дня, так как не требует установки в транспорте дополнительного оборудования для считывания карт или верификации пассажиров. Городскому транспортному предприятию достаточно разместить стикеры с QR-кодом в салоне или на остановках транспорта и провести тренинги для контролеров по использованию нового вида билетов.