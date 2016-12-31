Украинскую границу под контроль: заявления Лаврова, Авакова и Пушилина

Напомним, накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что восстановление контроля над неконтролируемым участком границы с Россией на территории оккупированного Донбасса должно состояться в течение 2017 года. А весь процесс займет не более 2 недель.

На что один из главарей террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил: "Силовой способ, о котором, видимо, говорит Аваков, совершенно нереализуем. Мы периодически наблюдаем провокации, попытки атаковать. Успехов, однако, Киев не достигает. При этом теоретическая вероятность масштабного наступления ВСУ сохраняется. Раньше для Украины все это заканчивалось котлами. Если они сейчас на это решатся, то опять будут новые котлы".

По словам Авакова, процессом восстановления контроля будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники.

Как сообщалось ранее в оккупированных районах востока Украины находится около 40 тысяч членов незаконных вооруженных формирований, среди них как минимум 5 тысяч - военнослужащие Вооруженных сил России.

Источеник: "Обозреватель"