Крещение: история праздника и традиции Считается, что на Крещение вода приобретает целебные свойства и может храниться целый год для лечения болезней

Крещение Господне - третий и завершающий большой праздник рождественско-новогоднего цикла, который еще называют Иордан. Православные и греко-католики отмечают его 19 января.

История праздника

С Крещением Господним связывают крещение в Иордане Христа. Когда Иисус Христос достиг 30-летнего возраста, он принял крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордане. Когда вышел на берег - с небес послышался голос Бога-Отца, который назвал Иисуса своим сыном, и на него сошел Святой Дух в образе голубя. Отсюда еще одно название праздника - Богоявление. Православные и греко-католики считают, что именно этот праздник подтверждает таинство Святой Троицы. Ведь в этот день, по христианскому учению, явился Бог в трех ипостасях: Бог Отец - в голосе, Сын Божий - во плоти, Дух Святой - в виде голубя.

18 января - "голодная кутья"

18 января по новому стилю празднуют "Голодную кутью" или второй Святой Вечер. Весь этот день верующие люди ничего не едят - постятся. Садятся ужинать только с вечерней зарей. На ужин подаются постные блюда - жареная рыба, вареники с капустой, гречневые блины на масле и кутья и узвар.

В ряде западных регионов Украины, в частности, на Галичине "голодная кутья" отмечается как Щедрый Вечер. Опять, как и на Сочельник, накладывают сено на стол под кутью и ставят "дидуха" на угол.

Крещенская вода и ее свойства

В полночь перед Крещением набранная из реки вода считается целебной; она хранилась за образами в случае ранения или тяжелой болезни.

Еще за неделю до Крещения прорубали на реке прорубь, выпиливали из льда большой крест, ставили его над прорубью и обливали свекольным квасом, чтобы был красный. У креста строили - тоже изо льда - престол. Все это украшали аркой из еловых или сосновых веток - "царские врата".

Утром в церкви проходит богослужение. После него весь народ идет процессией на речку к кресту. Впереди несут деревянный церковный крест и хоругви, хор поет "Глас Господа...", за хором идет священник, а за священником - народ. К реке на Крещение идут все: старые, молодые и дети. Каждый несет с собой бутылку или кувшин для воды.

После недолгой службы священник трижды погружает в прорубь крест и читает молитву.

Когда вода освящена, люди подходят к проруби и набирают ее в свои сосуды. С древнейших времен христианская церковь считает освященную иорданскую воду святой. Эта вода имеет силу очищать и исцелять душу и тело человека. Иорданской водой также сбрызгивают дом, чтобы его обходило всякое несчастье. Некоторые священники даже убеждены, что не существует лекарств лучших, чем святая вода.

В день Крещения верующие могут искупаться в проруби - чтобы вылечиться от недугов. Традиция купания на Крещение есть во всех христианских странах. После того, как батюшка освятит воду в проруби, желающие погружаются с головой три раза, крестясь и произнося молитву. Суть обряда заключается в том, что верующие готовы пойти за Христом, принимая крещение и христианскую веру. Он исключительно добровольный, поскольку никто не обязан окунаться в холодную воду.

Поверья и традиции

После освящения люди возвращаются домой, где свяченой водой при помощи букетика сухих трав кропят все в доме. После этого семья садилась за стол, но перед едой пили святую воду, так как считается, что освященная на Крещение вода должна употребляться натощак, ведь именно при этом условии она имеет наибольшую силу.

После обеда девушки бегают к реке умываться в "иорданской воде" - "чтобы были розовые лица". На Гуцульщине парни водят своих девушек к проруби, "чтобы ся умыла и красна была".

В местностях вдоль Днепра было когда-то немало верований и примет, связанных с "Иорданью". Так, когда процессия шла на реку, то "знающие" люди присматривались: если перед хоругвями пролетят воробьи - несчастливый год для детей, грачи - для молодых людей, а если пролетят гуси, то старики этом году будут очень болеть, а то и умирать.

Пепел после Рождественских праздников нельзя хранить - ни в доме, ни во дворе, потому что "будет пожар"; вечером на Крещение его надо вынести на реку и высыпать на лед.

Наши предки верили, что когда священник погружает крест в воду, все черти и всякая нечистая сила выпрыгивают из реки и остаются на земле до тех пор, пока какая-то из женщин не придет на реку стирать белье. Когда грязное белье опустится в воду, то вместе с ней ныряют в воду и все черти, которые мерзли на земле. Поэтому набожные старики раньше не позволяли своим невесткам стирать белье в течение целой недели после Крещения - "чтобы больше вымерло нечистой силы от крещенских морозов".

После Крещения начинался новый свадебный сезон, который продолжался до Великого поста. Это было время веселья и развлечений. Молодежь собиралась на вечерницы, семьи ходили друг к другу в гости.