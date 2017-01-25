Гомеопатия официально признана лженаукой

Вокруг гомеопатии существует многомиллиардная индустрия, причем большинство гомеопатических препаратов стоит дорого. Производители рекламируют их как натуральные и эффективные средства, которые могут вылечить не только насморк, но и рак или даже ВИЧ.

На государственном уровне все чаще поднимается вопрос о практиках гомеопатов. Так в 2015 году в Великобритании гомеопатию хотели внести в "черный список" препаратов, рецепты на которые выписывать запрещено.

В конце прошлого года Федеральная торговая комиссия США обязала производителей гомеопатических препаратов информировать потребителей о том, что гомеопатия основана на теориях 18 века, а сами препараты не проходят необходимые клинические испытания и не одобрены медицинскими экспертами.

6 февраля по гомеопатии нанесли новый удар - Российская академия наук признала этот вид альтернативной медицины "опасной лженаукой".

Тем временем в Украине гомеопатические препараты продаются свободно, многие из них включены в официальный реестр лекарственных средств. Гомеопатия также преподается в некоторых медицинских вузах.

Журналисты решили разобраться, что такое гомеопатия, почему она иногда работает и как может навредить.

Гомеопатия - одна молекула на 10320 Вселенных

Теорию гомеопатии разработал немецкий врач Самуэль Ганеман в конце 18 века, когда современная медицина его разочаровала. Это неудивительно, что такие методы лечения как кровопускание, практиковавшиеся в те времена, вызывали сомнения.

Гомеопатия, взирающая на ужасы Аллопатии. Александр Бейдеман, 1857 Гомеопатия основана на двух принципах. Первый - лечить подобное подобным. Исходное вещество, используемое в приготовлении гомеопатического средства, должно вызывать у человека симптомы, схожие с симптомами заболевания, от которого должен лечить препарат.

Второй принцип - гомеопатический препарат получают путем многократных разбавлений. Вещество разбавляется и "правильным образом" встряхивается. После этого разбавляется уже полученный раствор.

Это делают последовательно много раз, причем гомеопаты считают, что при каждом разведении сила препарата возрастает. После традиционного для гомеопатии разведение 10 в минус 60 степени от исходного вещества в препарате ничего не остается - ни одной молекулы.

По итогу получается, что гомеопатический препарат - это вода с сахаром или спиртом

Существует несколько видов разведения таких препаратов. Десятичные разведения обозначаются латинской цифрой X или буквой D, сотенные - цифрой C.

Практикуется еще такая схема - полученный сотенный раствор выливать из емкости и снова наполнять ее растворителем: гомеопаты считают, что на стенках сосуда останется необходимая одна сотая объема. При обозначении такого разведения используется буква К.

К примеру в одном из самых бюджетных гомеопатическом средстве от простуды концентрация действующего вещества составляет 200К. Американский заслуженный профессор физики Роберт Парк оценил этот параметр в одну молекулу на 10320 Вселенных.

Гомеопаты утверждают, что действующее вещество может воздействовать на воду, "модифицируя" ее структуру, которая, в свою очередь, и действует на организм - так называемый эффект "памяти воды".

Однако данный эффект не подтвержден экспериментально и не поддерживается научным сообществом.

Также гомеопаты "лечат не болезнь, а человека", выписывая своим пациентам препарат, основываясь на всех симптомах.

Чаще всего гомеопатический препарат - это просто сахар / Getty Популярный противовирусный гомеопатический препарат оциллококцинум делают из экстракта сердца и печени мускусной утки, которую производители ошибочно считают барбарийской.

Создателю этого средства в 1919 году показалось, что бактерии в организме утки похожи на те, которые вызывают грипп. Хотя в то время не существовало микроскопов, в которых можно было наблюдать реального возбудителя.

При этом он выпускается в форме гранул, поэтому в нем нет воды, только сахар.

Научная критика

Двойные слепые исследования показывают, что эффективность гомеопатии примерно такая же, как и у плацебо. Гомеопатия не эффективней плацебо.

В 2015 году Национальный совет по здоровью и медицинским исследованиям Австралии провел и опубликовал тщательный анализ исследований гомеопатии. Сначала эксперты изучили доступную научную литературу об эффективности гомеопатии и составили предварительный отчет.

Для того чтобы не пропустить каких-то важных исследований гомеопатии, сторонников гомеопатии и практикующих гомеопатов попросили предоставить имеющиеся у них доказательства.

Комитет оценил все исследования на предмет качества научной методологии. Рассматривались только работы высокого методологического качества и только те исследования, где присутствовали контрольные группы, то есть где гомеопатическое средство сравнивалось с препаратом-пустышкой.

Нет ни одного доказательства эффективности гомеопатии / Getty В анализ вошло 57 систематических обзоров гомеопатии, 176 индивидуальных исследований, касающихся 61 заболевания.

Согласно тексту отчета, не существует ни одного заболевания, при котором было бы убедительно показано, что гомеопатия лечит лучше, чем пустышка. Это соответствует выводам множества обзоров, опубликованных в рецензируемых научных журналах.

Федеральная торговая комиссия США, как уже говорилось выше, опубликовала отчет, в котором заявила о необходимости применения к рекламе безрецептурных гомеопатических препаратов тех же стандартов, что применяются к настоящим лекарствам. В частности, производитель должен указывать, что:

- нет никаких научных данных, что этот препарат помогает от болезни;

- идеи о его эффективности основаны только на гомеопатических теориях 18 века, которые не поддерживаются большинством медицинских экспертов.

РАН пришла к выводу, что Опасность гомеопатии заключается в том, что ее сторонники нередко пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью.

"Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе к смерти пациентов", - говорится в меморандуме российских ученых.

Всемирная организация здравоохранения призывает не лечить такие заболевания как СПИД, туберкулез и малярия, гомеопатическими препаратами.

При этом сами гомеопаты признают, что не знают, как именно работают их препараты. А клиническим испытаниям они не доверяют, поскольку в них не соблюдается принцип индивидуального подбора гомеопатического лекарства.

Есть и такие исследования, в которых больные лечились у гомеопатов, те индивидуально подбирали средства, но больным лишь в половине случаев давали подобранные средства, а в половине - пустышку. Но и в таких исследованиях эффективность гомеопатии не подтвердилась.

Почему иногда срабатывает

В развитых странах гомеопатия популярна во Франции, Германии и в Швейцарии. Однако в Австралии, где средняя продолжительность жизни превышает 80 лет, ею практически не пользуются.

Гомеопатия работает там, где лечение не нужно, например ОРВИ / Getty Известны случаи, когда человек выздоравливал, принимаю гомеопатические препараты. Это можно объяснить так:

- чаще всего известно становится только о том, что сработало;

- если человек выздоровел, принимая гомеопатию, то это не значит, что он вылечился благодаря ней. Простудные заболевания, к примеру, проходят сами благодаря действию иммунной системы;

- как уже упоминалось выше, эффект плацебо. Благодаря уверенности, что препарат эффективен, мозг выделяет эндорфины, которые улучшают самочувствие человека;

- гомеопаты часто рекомендуют изменить образ жизни на более здоровый, что и дают положительный эффект;

- в ряде гомеопатических препаратов находят антибиотики.

Источник: "Корреспондент"