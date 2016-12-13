Топ-10 экологически чистых столиц

Рейтинг был составлен на основе данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Первое место в списке заняла столица Швеции Стокгольм. В ТОП-3 также вошли Веллингтон (Новая Зеландия) и Канберра (Австралия). Далее в списке идут Оттава (Канада), Эдинбург (Шотландия), Монтевидео (Уругвай), Таллин (Эстония), Хельсинки (Финляндия), Монако и Мадрид (Испания).
Что касается наименее экологически чистых столиц мира, то здесь фигурируют Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Нью-Дели (Индия) и Доха (Катар).
Эксперты в ходе составления списка принимали во внимание уровень загрязненности воздуха в горах - норму концентрации в атмосфере мелкодисперсных частиц PM 2,5.
Согласно ВОЗ, норма концентрации частиц составляет 25 микрограмм на кубический метр. Повышенный уровень их содержания в воздухе провоцирует развитие заболеваний дыхательных путей.
Источник: robinzon.tv
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