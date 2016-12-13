Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:28150

Топ-10 экологически чистых столиц

Обнародован рейтинг самых экологически чистых столиц мира.

Рейтинг был составлен на основе данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Первое место в списке заняла столица Швеции Стокгольм. В ТОП-3 также вошли Веллингтон (Новая Зеландия) и Канберра (Австралия). Далее в списке идут Оттава (Канада), Эдинбург (Шотландия), Монтевидео (Уругвай), Таллин (Эстония), Хельсинки (Финляндия), Монако и Мадрид (Испания).

Что касается наименее экологически чистых столиц мира, то здесь фигурируют Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Нью-Дели (Индия) и Доха (Катар).

Эксперты в ходе составления списка принимали во внимание уровень загрязненности воздуха в горах - норму концентрации в атмосфере мелкодисперсных частиц PM 2,5.

Согласно ВОЗ, норма концентрации частиц составляет 25 микрограмм на кубический метр. Повышенный уровень их содержания в воздухе провоцирует развитие заболеваний дыхательных путей. 

Источник: robinzon.tv

Общество Рейтинг Экология

По тематике

21.01.2017 19:08

Рейтинг инновационности экономик по версии Bloomberg

Ведущее мировое информационное агентство Bloomberg обнародовало рейтинг экономик мира по их инновационности....

17.01.2017 09:40

Сумы - в пятерке самых дорогих городов Украины

Возглавила украинский топ в списке самых дорогих городов мира по стоимости жизни Одесса....

27.12.2016 13:51

Сумской губернатор попал в ТОП-5

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко занял 4-ое место в рейтинге ответственности губернаторов на всеукраинском портале «Слово и дело»....

Губернатор Сумщины выбился в лидеры
20.12.2016 08:55

Губернатор Сумщины выбился в лидеры

Кто из губернаторов за год научился лучше выполнять обещания определило издание «Слово и дело»....

13.12.2016 12:36

Сумы попали в топ-5 самых демократических городов Украины

Руководитель программ Украинского независимого центра политических исследований Максим Лациба, рассказал о недавно проведенном исследовании «Индекс демократичности городов»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.