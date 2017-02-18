Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12262

Анекдоты недели - 90

Женщины уверены, что выносливость мужчины проверяется шопингом.

Счастье и радость в семье пенсионеров поселились, когда муж устроился сторожем на сахарный завод, а жена - сторожихой на дрожжевой.

***

В подворотне.

- Стой, козел! Деньги есть?

- Нет...

- А если найду?

- Буду вам признателен!

***

Я сразу поняла, что у нас с ним ничего не выйдет, когда в кафе я заказала себе коньяк, а он мороженое...

***

Встречаются две блондинки. Одна спрашивает у другой:

- Я тут объявление читала: "Ставим бюсты" - это что, новый косметический кабинет?

- Нет, дура, это бюро ритуальных услуг.

***

Каждый день думаешь: "Вот куда еще хуже?" А вот сюда!

***

Расстояние Париж - Дакар - ничто по сравнению с "аванс - зарплата".

***

Уважаемые телезрители! Не пытайтесь повторить увиденное в нашей передаче самостоятельно. Все показанные трюки выполнены либо профессионалами, либо теми, кого уже нет с нами.

***

Любой мужчина знает: полная сковорода - кормит, а пустая - воспитывает.

***

В принципе если ничего не покупать, то цены нормальные.

***

— Почему ты не выходишь замуж, тебе никто не предлагал?

— Мне очень много раз предлагали выйти замуж!

— Ну и кто, например?

— Мама с папой.

***

Две подруги:

— У меня сын ждет, когда я куплю ему велосипед!

— А у меня моль в шкафу ждет, когда я куплю ей новую шубу!

***

— А я порчу снимаю.

— Гадалкой работаешь, что ли?

— Нет. В супермаркете дату у просроченных товаров перебиваю.

***

Гаишник останавливает машину, за рулём которой блондинка:

— Ваши права!

— Не отбирайте их, пожалуйста! У меня там такая удачная фотография…

***

Приходит мужик в магазин, спрашивает:

- Какая рыба у вас есть?

Продавец:

- Селедка.

- А еще есть какая-нибудь?

- Нет. Понимаете, в связи с кризисом транспорта нет, бензина нет…

- А эта скотина что, на такси добралась, что ли?

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