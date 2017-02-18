Анекдоты недели - 90

Счастье и радость в семье пенсионеров поселились, когда муж устроился сторожем на сахарный завод, а жена - сторожихой на дрожжевой.
***
В подворотне.
- Стой, козел! Деньги есть?
- Нет...
- А если найду?
- Буду вам признателен!
***
Я сразу поняла, что у нас с ним ничего не выйдет, когда в кафе я заказала себе коньяк, а он мороженое...
***
Встречаются две блондинки. Одна спрашивает у другой:
- Я тут объявление читала: "Ставим бюсты" - это что, новый косметический кабинет?
- Нет, дура, это бюро ритуальных услуг.
***
Каждый день думаешь: "Вот куда еще хуже?" А вот сюда!
***
Расстояние Париж - Дакар - ничто по сравнению с "аванс - зарплата".
***
Уважаемые телезрители! Не пытайтесь повторить увиденное в нашей передаче самостоятельно. Все показанные трюки выполнены либо профессионалами, либо теми, кого уже нет с нами.
***
Любой мужчина знает: полная сковорода - кормит, а пустая - воспитывает.
***
В принципе если ничего не покупать, то цены нормальные.
***
— Почему ты не выходишь замуж, тебе никто не предлагал?
— Мне очень много раз предлагали выйти замуж!
— Ну и кто, например?
— Мама с папой.
***
Две подруги:
— У меня сын ждет, когда я куплю ему велосипед!
— А у меня моль в шкафу ждет, когда я куплю ей новую шубу!
***
— А я порчу снимаю.
— Гадалкой работаешь, что ли?
— Нет. В супермаркете дату у просроченных товаров перебиваю.
***
Гаишник останавливает машину, за рулём которой блондинка:
— Ваши права!
— Не отбирайте их, пожалуйста! У меня там такая удачная фотография…
***
Приходит мужик в магазин, спрашивает:
- Какая рыба у вас есть?
Продавец:
- Селедка.
- А еще есть какая-нибудь?
- Нет. Понимаете, в связи с кризисом транспорта нет, бензина нет…
- А эта скотина что, на такси добралась, что ли?
В Одессе.
- Рабинович! Вы уклонились от уплаты налогов так, как в суде рассказывал прокурор?
-...
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