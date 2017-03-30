Особенности ВНО (ЗНО) 2017 С 2017 года представители Минобразования собираются внедрить новые программы, отменены двухуровневые тесты, вводится аудирование по иностранным языкам, а срок действия результатов составит всего 1 год.

ЗНО – это одна из самых знаковых реформ в украинской образовательной системе. Вот уже восемь лет в Украине является обычной практика проведения внешнего независимого тестирования. Экзаменация представляет собой тесты, которые сдают выпускники одиннадцатого класса, чтобы подтвердить свой уровень овладения школьными предметами и получить сертификат для поступления в выбранный ВУЗ. Внедрение данной практики для оценки знаний выпускников позволило разрешить сразу несколько проблемных вопросов. Для начала, таким образом существенно сократился уровень злоупотреблений полномочиями в школах и высших учебных заведениях.

Тестирование проводится в незнакомом для ученика месте и под присмотром независимых наблюдателей, так что подделка сертификата и другие манипуляции с результатами экзаменов стали фактически невозможными. Кроме этого, такой вид оценивания считается максимально объективным, а выпускники избавлены от бесконечных повторных экзаменов по одному и тому же предмету, который они сдавали сначала в школе, а затем при поступлении в ВУЗ.

В Минобразования уверены, что ЗНО дает самую объективную оценку знаний

Новости о ЗНО-2017

Напомним, что в 2016 года система внешнего тестирования находилась чуть ли не под угрозой срыва - после изъятия серверов специалисты Центра по оценке качества образования не могли отыскать базу заданий для тестирования. В итоге составляющие комплекса ПО для теста удалось восстановить, использовав в качестве базы программы прошлых лет. С 2017 года представители Минобразования собираются внедрить новые программы.

Количество инноваций пока что остается минимальным. В частности, был снят вопрос о проведении двухуровневых тестов - апробация новшества не показала его эффективности и востребованности со стороны ВУЗов. Планируется, что с 2017 года будет введено аудирование по иностранным языкам, а тесты по данной дисциплине войдут в категорию обязательных. Далее мы разберем подробнее, с какими новшествами столкнутся выпускники 2017 года.

Изменение сроков действия сертификатов ЗНО

До недавнего времени абитуриенты, которые окончили школу до введения практики ЗНО, могли поступать в ВУЗы по результатам вступительных экзаменов. Что касается срока действия сертификата, то он был определен периодом в пять лет. Согласно новым образовательным нормам, поступать теперь можно только на основании результатов внешнего тестирования, а период действия сертификата сокращается до одного года. Если же выпускник по каким-либо причинам не подал заявку в ВУЗ в этом году, в следующий раз ему снова придется сдавать ЗНО, чтобы еще раз подтвердить уровень своих знаний.

Результаты внешнего тестирования в 2017 г. будут действовать только год!

ЗНО для выпускников колледжей

На волне информации о том, что ЗНО становится обязательным для выпускников всех лет, вполне объяснимо волнение выпускников колледжей. Однако пока было озвучено решение, что вводить ЗНО для этой категории абитуриентов нецелесообразно. Для тех, кто получил диплом об окончании учебного заведения І-ІІ уровня аккредитации, дальнейшее образование в ВУЗе может быть продолжено, если абитуриент успешно сдаст внутренние экзамены.

Два уровня сложности

С 2017 года в формате тестов по украинскому языку и литературе, а также в тестовом испытании по математике обещают предусмотреть дифференциацию. Объясняется такая инновация тем, что уровень знаний, который можно определить как достаточный, например, для будущих кибернетиков и филологов, имеет существенные отличия. В 2016 году уровень будет одинаковым для всех. Однако с 2017 года можно ожидать разделения некоторых дисциплин на базовый и профильный уровни сложности.

Одна волна зачисления в ВУЗ

В кампаниях прошлых лет зачисление в вузы происходило в три этапа, каждый из которых мог «подвинуть» абитуриента в списках, если кто-то из рекомендованных для зачисления не принес в приемную комиссию оригиналы документов. Если вы были в списке на 21 месте, а на бюджет попадали первые 20 человек, был шанс, что кто-то из них уйдет на другую специальность и во вторую волну ваша фамилия будет в списке счастливчиков, прошедших на место по госзаказу. С новой кампании зачисление будет происходить в одну волну.

Во время подачи документов в ВУЗ вчерашние школьники должны будут указать 15 вузов или специальностей-приоритетов, отметив для них соответствующую позицию: 1 – первый приоритет, 15 – последний. Приоритеты могут быть распределены двумя возможными способами: 5 вузов по 3 специальности-приоритета в каждом или 1 специальность-приоритет, но в 15 вузах.

По новым правилам зачисление в ВУЗы будет проходить в один этап

После обработки в централизованной базе данных эти сведения и баллы за сертификаты переносятся в реестр, а для абитуриента будет определен список ВУЗов, на вступление в которые он может рассчитывать. После того как будут принесены оригиналы документов, может возникнуть ситуация, что останутся бюджетные места, но, если ваши баллы не были определены как проходные, то «передвинуться» на них нельзя.

Изменения в бальной системе

Произошел пересчет баллов школьного аттестата. В прошлом году эти оценки пересчитывались исходя из шкалы в 60 баллов. На сегодняшний день шкала оценивания увеличена до 200 баллов за аттестат. Например, 3 балла по старой системе теперь приравниваются к 118, 7 баллов – к 152, а 9 – к 171 баллу.

Отменен минимальный проходной балл

Напомним, что в кампаниях прошлых лет вариант, что выпускник не сдаст ЗНО, в принципе не предусматривался. В любом случае он получал сертификат с указанными в нем минимальными баллами. В новом учебном году выпускникам придется продемонстрировать некий минимальный уровень знаний и набрать баллы, в противном случае тест считает не сданным, баллы аттестата не учитываются, а сертификат не выдается.

Инновации в расчете коэффициентов конкурсных баллов

Новые законодательные нормы расширили полномочия ВУЗов в данном вопросе. Начиная с текущей вступительной кампании, каждое учебное заведение будет самостоятельно решать, каким образом формируется балл для поступления. Минобразования определяет только некоторый процентный промежуток, который нужно учитывать при разработке рейтинга документов школьников, поступающих в ВУЗ. Как выглядит новая система?

Изменения в ЗНО-2017 коснутся и системы начисления баллов

Как минимум 20% рейтингового балла должны определяться баллами, полученными за прохождение ЗНО;

Как минимум 10% общего балла должны определяться баллами за аттестат о получении среднего образования;

Если поступление в ВУЗ предполагает проведение творческого конкурса, этот вид испытания может занимать до 50% от общего рейтингового балла;

Оставшиеся баллы могут быть распределены на грамоты, дипломы и сертификаты за победу в конкурсах или МАНах, за прохождение подготовительных курсов и т.д.

Предметы, которые выносятся на ЗНО

Перечень предметов, которые выносятся на ЗНО, пока не претерпел особых изменений. В данном списке остается тестирование по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, химии, физике, биологии, географии, русскому, английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. Максимум предметов, которые можно сдавать в качестве ЗНО составляет 4 дисциплины. Обязательными остаются украинский язык и литература, математика или история Украины (на выбор выпускника).

С нового учебного года изменяется перечень выборочных дисциплин, по которым можно сдавать тестирование: зарубежная литература и всемирная история стали прерогативой комиссий ВУЗов. ЗНО по данным предметам больше не предусмотрено.

ЗНО по английскому (иностранному) языку

Согласно словам Ларисы Середяк, занимающей пост директора Львовского регионального центра оценивания качества образования, с 2017 года английский язык может стать обязательным предметом ЗНО. Минобразования рекомендовало сделать третий обязательный предмет уже с 2016 года, однако общественность направила петицию с просьбой отменить данное новшество. Просьба была удовлетворена, однако это всего лишь годичная уступка.

Английский язык будет вынесен в качестве школьного экзамена и будет проходить в условиях, максимально приближенных к ЗНО. А ЗНО по иностранным языкам, которые проходят выпускники текущих лет, уже предусматривает чтение и письмо, задания на лексику и грамматику. В программе, которая вступит в силу с 2017 года, будет добавлен элемент аудирования. Предполагается, что такой подход даст возможность проверить, готовы ли абитуриенты понимать тексты на слух и выбирать из них нужную информацию.

Согласно приказу Минобразования и науки Украины от 18 декабря 2015 года, будет проведена апробация нового формата ЗНО по иностранным языкам. В 2016 году тестовое ЗНО пойдут выпускники школ Киевской, Львовской и Одесской областей. Апробационное тестирование будет включать задания нескольких уровней сложности: B1 – иностранный язык на уровне стандарта, В2 – для школьников, изучавших язык на профильном уровне. Будут предложены такие задания, как чтение, говорение, письмо и аудирование.

Английский язык может стать обязательным при сдаче ЗНО-2017

Последняя часть теста будет включать инструкцию для прохождения теста, звукозапись текста, вопросы или утверждения, относящиеся к тексту, и варианты ответов на них. На выполнение всех заданий пробного ЗНО будет отведено 180 минут, из которых 30 отводится на аудирование. В приказе Минобразования содержится информация о том, что по желанию участников пробного теста результаты апробации могут быть учтены в качестве оценки за государственную итоговую аттестацию по иностранному языку.

Нововведения по срокам обучения в школе

Для выпускников будущих лет все более актуален вопрос о переходе на 12-летнюю систему школьного образования. Все идет к тому, что через два года данная норма вступит в силу. Согласно словам Инны Совсун, замминистра образований и науки Украины, выпускникам 2017 года волноваться не о чем. Реформа коснется лишь тех, кто поступит в школу в 2017 году, а первые выпускники двенадцатилетки станут абитуриентами ВУЗов лишь в 2029 году.

Данное новшество вызвало в обществе неоднозначную реакцию, поэтому министерство посчитало нужным прокомментировать свое видение реформы.

По мнению Совсун, такая инновация поможет выпускникам сделать осознанный выбор будущей профессии. Школьник в 16-17 лет обычно еще не понимает, кем он видит себя в будущем, что зачастую заканчивается поступлением в ВУЗ по выбору родителей или совету старших друзей.

Новая школа станет более профориентированной. Последние три класса будут предусматривать профессиональное обучение на гуманитарной или технической основе. Также предполагается, что профессиональная школьная подготовка позволит сократить учебную программу профильных ВУЗов, убрав из нее предметы цикла общей подготовки.

Источник: yaa2017.com