«Часть этих вопросов заведомо не удастся провести через Раду — в этом случае включатся непарламентские процедуры: указы президента, постановления Кабмина, даже решения Конституционного суда. Тот же мораторий на землю могут отменить судьи, приняв решение, что незаконно ограничивать право граждан распоряжаться своей собственностью», — сказал «Вестям» политолог Руслан Бортник.

Но это план Б, и сначала вопросы вынесут на голосование Рады. Голосов, по данным наших собеседников в провластных фракциях, не хватает. «Можно привлекать депутатские группы («Воля народа» и «Видродження». — Авт.), но они требуют слишком большие преференции за голоса. Думаю, вопрос решится посредством максимальной мобилизации «своих» депутатов. Нам уже сказали, что голосовать должны будут буквально все и мажоритарии», — анонимно пояснил депутат от «Народного фронта». «У Кабмина есть пять неотложных реформ: пенсионная, земельная, медицинская, социальная (монетизация льгот и вопрос субсидий) и налоговая. Они уже готовы предложить их Раде, но у депутатов масса вопросов, поэтому проходить они будут тяжело, — подтверждает «Вестям» нардеп от БПП Борислав Розенблат. — Понимаю, что МВФ хотелось бы быстрее, но принимать будут не они, а мы».

Земля и пенсии

Главные вопросы, которые перессорят Раду уже в мае, — пенсии и земля. Мораторий на продажу земли действует с 2001-го, его сторонники утверждают, что селяне, получив возможность, тотчас продадут земельные паи за бесценок. «Визуально против только «Батькивщина» и Радикальная партия, остальные у них в кармане: будут сгонять депутатов административно, как они всегда делают. Сейчас пытаются внести земельные вопросы законами, но мы уже дважды проваливали их вынесение в повестку дня», — сказала «Вестям» нардеп от «Батькивщины» Александра Кужель.

В зал уже вынесли законопроект о передаче земель сельхозназначения на баланс общин. А ряд проектов — «Об обороте земель» и т. п. — лежат в Раде с 2016 года. «Их вносят родственники латифундистов, десятка семей, которые в случае их принятия будут владеть 90% сельхозземель. Они готовы носить деньги по парламенту мешками и КамАЗами», — прогнозирует нардеп от «Оппоблока» Михаил Папиев.

Неожиданно земельный вопрос может поддержать «Самопомич». «Вообще, мы выступаем за поступательное развитие в этом вопросе. Но я и ряд депутатов стоим на том, что должны развиваться мелкие и средние фермы (а не агрохолдинги), что возможно при открытии рынка», — пояснил нардеп от «Самопомочи» Александр Опанасенко.

Пенсионная реформа вызовет еще больший конфликт. Ее суть — включение новых вариантов выхода на пенсию с более широким диапазоном возрастов, причем срок и условия зависят от общего трудового стажа (у нас он будет едва ли не самым большим в Европе). «Это лебединая песня Кабмина Гройсмана: заметьте, они перестали говорить о смене правительства, ведь сегодня меморандум с МВФ можно воспринимать как новую программу его деятельности, — сказал нам Папиев. — Гройсман вынужден будет позориться, выносить это в Раду, ведь под документом стоит его подпись — и он соберет негатив».

Нардеп от БПП Олег Барна намекнул: придется найти формулировки, которые устроят большую часть зала. «МВФ не требует от нас ни повышать пенсионный возраст, ни вводить прямой рынок земли, — говорит Барна. — Но нам самим нужна реформа села, которая позволит создавать рабочие места. Главный момент — разрешение передавать право на аренду земли».

Пряники для мажоритарщиков

«Набивать» голоса планируют за счет мажоритарных и внефракционных депутатов. Нардеп Олег Мусий раскрыл нам схему: провластные депутаты участвуют в распределении спецбюджета — т. н. Фонда регионального развития (объем — 10 млрд грн). Сейчас как раз в разгаре процесс утверждения заявок от регионов на проекты для этого фонда, при этом процесс курируют сами нардепы. Например, депутат-мажоритарщик Николай Кучер (самовыдвиженец, присоединился к БПП) получит на свой округ в Винницкой области порядка 6 млн грн — на ремонт Дома культуры, утепление школы, ремонт поликлиники... «Впрочем, в ряде случаев МВФ может довольствоваться и простым вынесением законопроектов в Раду — часть вопросов удастся отбить фразой «Предложение внесено, будем работать», — полагает Бортник. — А что не удастся принять, перенесут на следующий меморандум».

Источник: "Вести"