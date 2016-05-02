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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Православная Пасха. Традиции, обычаи и приметы

16 апреля отмечается главный праздник христианской веры – Светлое Воскресение Христово. Его очень любят и празднуют с особым размахом на протяжении десятков веков.

Народные традиции и приметы на Пасху передаются из поколения в поколение. Некоторые из них забылись, но многие соблюдаются до сих пор. 

Традиции православной Пасхи 

В церковных писаниях Воскресение Христово называют "торжеством всех торжеств", и это действительно так. Праздник символизирует обновление и очищение, ведь именно ради избавления человечества от грехов Иисус отдал свою жизнь.

К светлому дню готовятся заранее. Для того, чтобы встретить Пасху чистым духовно и физически, верующие соблюдают сорокадневный Пост, в который устанавливаются строгие ограничения в пище и запрещаются развлечения. Последняя неделя перед праздником, Страстная седмица - время, когда нужно навести порядок в доме и приготовить блюда для пасхального стола. Разгар генеральной уборки во все времена приходился на великий четверг, благодаря чему этот день получил название "чистого". Также в четверг хозяйки начинали готовить куличи и красить яйца. В субботу вечером всей семьей отправлялись на вечернюю службу, взяв с собой корзину с праздничными продуктами. В нее клали куличи, творожные пасхи, сало, яйца, крупы и накрывали самым красивым полотенцем.  

Светлая Пасха: обычаи и традиции за праздничным столом 

Пасха в славянской традиции – это день, который нужно проводить в семейном кругу. В давние времена праздник начинался с торжественного завтрака. После службы и освящения пасхальной корзинки, все члены семьи собирались за столом и первым делом съедали яйцо, кусочек кулича и запивали все это красным вином. Перед завтраком существовала традиция праздничного умывания. Заранее хозяйка набирала воду в таз и клала в него монеты и кораллы. Сначала умывались незамужние девушки, веря в то, что в этот день им передастся вся красота коралла. Затем все поздравляли друг друга и христосовались, целуясь три раза со словами: "Христос Воскресе!".

Элементы праздника Пасха, традиции празднования которой соблюдаются многими семьями до сих пор, имеет несколько главных символов: крашеные яйца, куличи и творожные пасхи.

Обычай окрашивать яйца на Пасху имеет несколько версий происхождения. Согласно первой, после того как Христос воскрес, Мария Магдалена пришла с этой вестью к римскому императору, который вначале не воспринял ее рассказ всерьез. Но когда принесенное ему в дар куриное яйцо окрасилось в алый цвет, Тибериус поверил в чудо и в силу Господа. Историки объясняют пасхальную традицию окрашивания куриных яиц с практичной стороны. В связи с тем, что во время поста яйца употреблять запрещено, а куры неслись каждый день, запасливым хозяйкам приходилось варить их. Чтобы проще различать сырые от вареных, яйца красили луковой шелухой.

Еще один обязательный элемент праздника – творожная пасха. Пасхальные традиции на торжество тесно связаны с историей жизни и смерти Христа. К примеру, пасха готовится в форме четырехгранной пирамиды, которая символизирует гору Голгофу, где был распят Иисус. Сдобный кулич символизирует тело Иисуса и его земную жизнь. Его принято украшать глазурью, сухофруктами, цукатами и разноцветной присыпкой. В давние времена верхушку не ели сразу.

Когда начинались полевые работы ее брали с собой и съедали во время обеда для того, чтобы год был урожайным. Кроме этого, считалось грехом выбрасывать скорлупу от яиц и крошки с праздничного стола. Их закапывали или сжигали во дворе или в поле на удачу.  

Суеверная Пасха: приметы и обычаи из народа 

Приметы всегда пользовались популярностью у народа. Очень большое значения люди придавали различным знакам и на Христово Воскресение. В этот день обращали внимание на погоду, судили о ней о предстоящем лете, прогнозировали урожай пшеницы, ягод и грибов. Девушки верили, что все любовные народные приметы обязательно сбываются на Пасху. Поэтому незамужние женщины считали пророческими такие суеверия: Ударишься локтем – скоро встретишь суженного. Зачесались губы – неизбежны поцелуи. Если в еду попал таракан или мошка – в этот день произойдет свидание с любимым. 

Главные приметы перед Пасхой 

Звездная ночь в канун Христова Воскресения – к хорошему урожаю. Год будет удачным, если пасхальный рассвет встретить бодрым. Увидеть во сне перед Пасхой умерших родственников – весь следующий год болеть не будешь. Приметы и поверья на Пасху, которые предвещают удачу: Если в праздник услышишь стук дятла – вскоре купишь новый дом. Во время крестного хода не потухла свеча – год будет счастливым. Если незамужняя девушка в Пасху услышит крик кукушки – в это году выйдет замуж, а для замужних эта примета означает скорое пополнение в семье. 

Источник:  styler.rbc.ua

Общество Крашанки Пасха Христово Воскресение

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