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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Вчера 20:35135

Китай готов ввести безвизовый режим с Украиной

В Китай без виз: еще одна страна готова принимать граждан Украины по упрощенной системе.

 Об этом в Киеве на пресс-конференции по случаю установлению 25-летия дипломатических отношений между Украиной и Китаем сообщил посол КНР в Украине Ду Вэй. 

"Китайская сторона готова в любое время, по желанию двух сторон, по принципу равенства и взаимной выгоды, принять новые меры по обмену людьми между нашими странами, в том числе и безвизовый режим", сказал он. Дипломат также отметил, что китайская сторона приветствует решение парламента Европейского союза по либерализации визового режима с Украиной.

Источник: vectornews.net

Общество Виза Китай
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