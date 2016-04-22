Китай готов ввести безвизовый режим с Украиной В Китай без виз: еще одна страна готова принимать граждан Украины по упрощенной системе.

Об этом в Киеве на пресс-конференции по случаю установлению 25-летия дипломатических отношений между Украиной и Китаем сообщил посол КНР в Украине Ду Вэй.

"Китайская сторона готова в любое время, по желанию двух сторон, по принципу равенства и взаимной выгоды, принять новые меры по обмену людьми между нашими странами, в том числе и безвизовый режим", сказал он. Дипломат также отметил, что китайская сторона приветствует решение парламента Европейского союза по либерализации визового режима с Украиной.

Источник: vectornews.net