Киев вошел в ТОП-10 наиболее дешевых направлений для отдыха в мире Киев вошел в десятку самых дешевых направлений для туристов. Украинская столица оказалась на седьмой позиции в рейтинге.

Эксперты сервиса Hoppa установили наиболее дешевые направления для отдыха в мире. Лидером оказалась болгарская столица София, передает Daily Star.

По подсчетам специалистов, путешественнику там понадобится, в среднем, 47,7 доллара в день для отдыха. В эту сумму входит ночлег в отеле, проезд на такси, ужин, а также бутылка вина, пиво и коктейли.

На втором месте оказался Каир, где для отдыха путешественнику понадобится 48,8 доллара в сутки. Третье место занял колумбийский город Картахена, где потребуется порядка 50 долларов в сутки.

В числе наиболее дешевых также оказались Бухарест (Румыния, 54,8 доллара), Анталья (Турция, 55 долларов), Сиемреап (Камбоджа), Киев, Манила (Филиппины), Мехико (Мекика) и Слима (Мальта).

Источник: "Корреспондент"