Что нужно знать при выборе кабеля для смартфона Казалось бы простая вещь, кабель для смартфона, но и при его выборе есть некоторые секреты. На что же следует обратить внимание?

В комплекте при продаже любого телефона всегда есть кабель для его зарядки. Однако, если учесть, что телефон зачастую приходится заряжать и на работе, и дома, то одного кабеля может не хватать. Не всегда удобно таскать с собой длинный шнур. Не нужно исключить и такую ситуацию, что кабель просто пришел в негодность или потерялся. В идеале к каждому телефону нужно иметь три кабеля: для дома, для офиса и носимый с собой (например, в рюкзаке).

Что же нужно иметь в виду при выборе кабеля?

Тип разъема

В зависимости от марки используемого гаджета вам могут понадобиться кабели Micro USB, Apple Lightning и Type-C.

Если у вас телефон не самых последних моделей под управлением операционных систем Android или Windows, то эти смартфоны, как правило, снабжены стандартным портом micro-USB.

В целях удобства пользования на новые смартфоны под управлением Android и Windows, пока, как правило, на топовые модели, стали устанавливать более современные разъемы USB Type-C. Зарядные штекеры в такой тип разъема можно вставлять любой стороной.

Если вы обладатель iPhone, то вам понадобится кабель с разъемом Lightning.

Материал и форма кабеля

Самый простой и, соответственно, самый недорогой вариант - круглый кабель в полимерной изоляции. Основные его достоинства - невысокая цена и относительная компактность. Но служит подобный кабель, как правило, меньше из-за частых перегибов провода. Да и запутывается он чаще.

Этих недостатков нет у плоского кабеля - он реже переламывается, поскольку не образовываются узлы, и не запутывается. К тому же его очень удобно транспортировать, просто аккуратно свернув в кольцо.

Кабель-пружина удобен при зарядке на разных расстояниях от источника питания и тем, что его совсем не нужно скручивать при транспортировке. Он, как правило, не запутывается, но если это происходит, то распутать его сложнее.

Кабель в тканевой оплетке более долговечен, но и менее компактен.

Длина кабеля

Длина кабеля выбирается исходя из удобства пользования. Короткие кабели (до 1 м) удобны в том случае, если розетка расположена довольно близко.

Наиболее распространены средние по длине кабели (1,2-1,5 м). В большинстве случаев это будет оптимальный выбор. Кабель в этом случае, как правило, будет иметь достаточную длину, чтобы гаджет мог быть присоединен к розетке без риска его случайного отсоединения из-за натянутости провода.

Если розетка расположена далеко, то придется покупать длинные кабели (2 м и более). Во всех прочих случаях такой кабель не очень удобен в эксплуатации: он малокомпактен и высок риск случайно за него зацепиться из-за провисания.

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