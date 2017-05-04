Что умеет делать “Умный дом”? “Умные” технологии все чаще используется в современном строительстве. Что же умеет “Умный дом”, какие возможности открываются человеку?

Впервые об умном доме заговорили в 70-х годах прошлого века. С развитием технологий содержание этого понятия изменилось кардинально, но в основе это по-прежнему интеграция в жилое пространство высокотехнологичных инженерных систем с целью построения комплексной системы жизнеобеспечения с единым управлением.

Самым большим стимулом для развития систем умный дом стало развитие компьютерных технологий, а в последнее время - интернета. Сейчас практически все исполнительные элементы системы управляются при помощи одного компьютера через интернет-платформу. Провода нужны только для соединения исполнительных устройств с этим управляющим компьютером, а в связи с развитием беспроводных технологий все чаще и в них отпадает потребность.

Например, когда в помещении жарко или холодно, датчики сообщают об этом управляющему компьютеру, а он в свою очередь дает команду климатической установке (кондиционеру, системе отопления, вентиляции), доводя параметры климата (температуру, влажность) до комфортных. С наступлением темного времени суток электрокарнизы для умного дома могут самостоятельно, по заранее определенному сценарию, закрыть шторы, тем самым обеспечив уют и комфорт в ваших квартире или апартаментах.

В настоящее время уровень развития технологий позволяет интегрировать в единый комплекс управления практически все основные системы жизнеобеспечения: отопление (посредством радиаторов, панелей или теплых полов), вентиляцию и кондиционирование воздуха, охранную и пожарную сигнализации, видеонаблюдение и систему контроля доступа, управление аварийными ситуациями (утечки газа, протечки систем водоснабжения и канализации, неполадки в электросети), управление внутренним и наружным освещением, аудио- и видеотехникой, управление воротами, шлагбаумами, шторами и жалюзями, контроль и оптимизацию электропотребления, удаленный мониторинг системы управления через интернет.

Автоматизация может касаться только отдельных систем и вполне можно построить систему умный дом нужной конфигурации, оставаясь в рамках доступного бюджета.

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