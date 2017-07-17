17 августа – день в истории 17 августа отмечают именины Андрей, Арина, Дарья, Денис, Дмитрий , Евдокия, Иван, Ирина, Ия, Клара , Константин, Максимилиан, Михаил, Семен, Ян.

Знаменательные события этого дня

1245 - Даниил Галицкий разгромил венгерское войско

1896 - начало «золотой лихорадки» на Клондайке

1903 - американский издатель и журналист Джозеф Пулитцер учредил Пулитцеровскую премию (самая престижная награда в области литературы, журналистики, музыки и театра, размер премии - 10 тысяч долларов).

1928 - в Москве открылся стадион «Динамо». В этот же день здесь состоялся первый футбольный матч между сборными Белоруссии и рабочими клубами Швейцарии.

1948 - Мать Тереза покинула обитель Лорето и отправилась бродить по трущобам Калькутты, чтобы служить беднейшим из бедных

1958 - начало политики "большого скачка" в Китае: целью было превратить страну из аграрной в индустриальную, на деле все обернулось крупнейшей социальной катастрофой, в которой сгинули от 20 до 40 млн. людей.

1960 - государство Габон (является одним из самых стабильных и богатых африканских государств) объявило о независимости от Франции.

1967 - знаменитый американский боксёр Мухаммед Али женился на ортодоксальной мусульманке, подтвердив свой переход в ислам.

1968 – футбольный клуб «Карпаты» из Львова стали обладателями кубка СССР после матча с СКА из Ростова.

1977 - Советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса.

1998 - в России начинается экономический кризис, правительство объявляет дефолт: в качестве причин следует отметить огромный государственный долг и низкие мировые цены на сырьё.

Родились в этот день

1601 - Пьер Ферма французский математик, создатель теории чисел

1629 - польский полководец, король Польши Ян Собеский.

1798 - Антон Дельвиг русский поэт, издатель

1844 - Елизавета Водовозова русская детская писательница, педагог, мемуаристка

1887 - Адриан Фоккер нидерландский физик (развивал работы Эйнштейна)

1892 - скандальная американская киноактриса и писательница Мэй Уэст

1911 - 6-й в истории шахмат и 1-й советский чемпион мира Михаил Ботвинник (за свою карьеру сыграл 1202 партии: 610 побед, 139 поражений и 453 ничьи)

1926 - председатель КНР, глава правящей коммунистической партии, Цзян Цзэминь (вывел экономику КНР на седьмое место в мире)

1929 - знаменитый американский пилот-разведчик Фрэнсис Пауэрс (пилотируемый им самолёт был сбит над СССР 1 мая 1960 года, это стало причиной кризиса в советско-американских отношениях)

1935 - Олег Табаков советский и российский актер, режиссер, педагог, Народный артист СССР

1941 - Николай Губенко российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, общественный деятель

1942 - Муслим Магомаев советский и азербайджанский оперный и эстрадный певец, Народный артист СССР

1943 - Роберт де Ниро американский актер, режиссер и продюсер, обладатель премии «Оскар»

1960 - известный американский актёр и режиссёр Шон Пенн (обладатель двух "Оскаров", активно критиковал военную политику президента Джорджа Буша-младшего).

Умерли в этот день

1786 - Фридрих II Великий король Пруссии (1740-1786)

1886 - Александр Бутлеров русский химик, создатель теории химического строения

1972 - Александр Вампилов советский драматург, прозаик, публицист

1978 - Вера Марецкая советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.