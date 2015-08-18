Яблочный Спас: история праздника и традиции Яблочный Спас – второй в череде трех Спасов, которые празднуют православные. Каждый год их отмечают 14 августа (Медовый или Маковей), 19 августа (Яблочный) и 29 августа (Ореховый или Хлебный).

Господня. В этот день отмечается знаменательное событие, когда на горе Фавор Христос преобразился, его лицо и одежды стали белоснежными и сияющими, а из облака раздался голос: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в котором Мое благоволение…». Так ученикам дано было откровение вечной славы Второго Лица Троицы (Христа), обычно скрытое во время земной жизни Спасителя. Отсюда и второе название Яблочного Спаса – Спас на горе.

Яблочный Спас – традиции и обычаи

По случаю праздника в храмах проходят торжественные богослужения, освящаются яблоки. Обычай имеет и назидательное значение: вначале плоды зелены, незрелы, но по мере развития наливаются соком, созревают. Так и человек по мере нравственного развития преображается, проникается светом Божиим. Самый главный плод нашей жизни – наш духовный рост, внутреннее преображение. В день Яблочного Спаса пекут яблоки, пироги с яблоками, грибами и ягодами, всем, чем одаривает сад, огород, лес. Этот день считается праздником встречи осени (осенины). Вместе с яблоками продолжают освящать мед, вишню, сливы, другие фрукты и даже овощи. С этого дня начинается заготовка яблок на зиму.

«На Спасовки и нищий яблочко съест, и медка отведает», — говорили в народе. И правда, в Преображение обязательно соблюдался обычай оделять неимущих яблоками и медом. А до этого срока и зажиточные крестьяне яблок не ели. Это было связано с существовавшим поверьем, что на том свете детям, родители которых до Второго Спаса не едят яблок, Божья Матерь раздает спелые фрукты, а тем, родители которых не удержались, попробовали раньше, не дает. Поэтому съесть яблочко до 19 августа считалось великим грехом.

Что можно делать на Яблочный Спас

В народе существует ряд традиций и поверий, связанных с тем, что можно и что нельзя делать на Яблочный Спас. Самое главное, как и в дни всех больших религиозных праздников, — посещение богослужений и молитва. По церковной традиции в эти дни освящают яблоки, виноград, мед и орехи, что символизирует благодарение Господу за первый урожай. В этот день в садах проводят молебны и начинают сбор и начинают заготовку яблок на зиму. Хозяйки пекут яблочные пироги и угощают всех, кто заглянет в дом. Откусывая освященное яблоко, полагается задумать желание – оно непременно сбудется. Вечером в старину молодежь ходила в поле и песнями старалась «задержать солнце»: считалось, что после Второго Спаса солнце прячется, и погода на холод поворачивает.

Яблочный Спас – что нельзя делать

Особо значимых запретов на Медовый Спас нет, но так как праздник выпадает в разгар строгого Успенского поста, не приветствуется нарушение постного питания. Нельзя в этот день ссориться, особенно с близкими и желать кому либо зла. Считается что неприятности, которые пожелаешь в этот день, вернутся к тебе сторицей.

Источник: Женский журнал Лиза