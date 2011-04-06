28 августа - день в истории 28 августа можно поздравить с Днем Ангела всех, кого назвали Марией.

Успение Пресвятой Богородицы

День Тернополя

События 28 августа, которые вошли в историю

1739 - в ходе русско-турецкой войны турецкая армия терпит поражение в битве под Ставучанами (следствием сражения стала капитуляция Хотина)

1850 - В немецком городе Веймаре состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин»

1883 - в Британской империи запрещено рабство (система при которой один человек является полной собственностью другого)

1910 – Черногория добилась полной независимости от Турции

1920 - По решению Советского правительства началась первая Всероссийская статистическая перепись населения.. Ею было охвачено только 72% населения России, так как в ряде районов страны еще велись военные действия

1936 - открылась знаменитая итальянская гоночная трасса "Монца" - одна из самых быстрых в "Формула-1"

1938 - завершился крупный шахматный турнир в британском Ноттингеме: участие приняли все сильнейшие шахматисты мира (Э. Ласкер, Х.-Р. Капабланка, А. Алехин, М. Эйве), что самое интересное победу разделили Капабланка и молодой шахматист Михаил Ботвинник

1941 - Начался Таллинский переход - прорыв из Таллина в Кронштадт основных сил Балтийского флота и сухопутных войск, которые обороняли эстонскую столицу

1941 - Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». Указ содержал обвинения населения советской Автономии немцев Поволжья в пособничестве «многочисленным шпионам и диверсантам»

1946 - США при поддержке Великобритании заблокировали вступление в ООН Монголии и Албании (таким образом на Западе боролись с распространением "коммунистической угрозы")

1974 - Совет Министров СССР утвердил новое Положение о паспортной системе

1986 - "Королева рок-н-ролла", известная певица Тина Тёрнер удостоилась звезды на Аллее славы в Голливуде

1988 - страшная трагедия во время авиашоу на военной базе ВВС США Рамштайн (разбились три самолета итальянской пилотажной группы, семьдесят человек, включая троих пилотов, погибли, от 300 до 400 человек получили серьёзные ранения)

1999 - в Куала-Лумпуре (Малайзия) открылся необычный комплекс сооружений - две башни-близнецы по 452 метра каждая (на то время это было самрое высокое сооружение в мире)

2003 - из-за аварии в системе трансформаторов, в Лондоне произошло широкомасштабное отключение электроэнергии

28 августа родились:

1749 - Иоганн Вольфганг Гете немецкий поэт, государственный деятель, мыслитель и естествоиспытатель, автор бессмертной трагедии "Фауст"

1801 - экономист и философ, французский математик Антуан Огюст Курно (основоположник математического направления в политической экономии)

1802 - известный шотландский поэт Томас Эйрд.

1824 - историк искусства, составитель справочников по русским портретам и гравюрам, Дмитрий Александрович Ровинский.

1827 - Екатерина Мекленбург-Стрелицкая русская великая княгиня, внучка Павла I

1853 - Владимир Шухов советский инженер, изобретатель, ученый, почетный академик

1863 - французский физик и инженер Андре Блондель (изобрел осциллограф).

1878 - американский врач, преподаватель медицинской школы Джордж Хойт Уипл (получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине)

1890 - Дмитрий Юрьевич Загул, украинский поэт-символист, литературовед, критик, публицист, переводчик

1925 - российский писатель, классик современной фантастики Аркадий Стругацкий (писал в соавторстве со своим братом Борисом)

1925 - Юрий Трифонов советский писатель, киносценарист

1939 - Владимир Ивашов советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

1948 - знаменитая советская и российская актриса, одна из самых популярных актрис советского кинематографа Наталья Гундарева

1960 - американский астронавт-исследователь Лерой Чиао (совершил 4 космических полёта, участвовал в шести выходах в открытый космос, общий налет составил более 2600 часов)

1962 - известный американский кинорежиссёр Дэвид Финчер (во многом считается последователем Стэнли Кубрика, в своих фильмах Финчер показывает хрупкость семейных отношений и раскрывает недостатки потребительского общества, один из самых знаменитых фильмов "Бойцовский клуб").

Умерли 28 августа

1914 - Анатолий Лядов русский композитор, дирижер и педагог

1948 - Павел Рыбалко советский военачальник, маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза

1979 - Константин Симонов советский писатель и поэт

1987 - Джон Хьюстон американский режиссер, сценарист и актер

2003 - Юрий Саульский советский композитор, автор песен, Народный артист РСФСР .