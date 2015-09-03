27 августа - день в истории 27 августа именинники Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир.

День шахтера

День городов:

Донецк, Ровно, Макеевка, Горловка, Кадиевка, Шахтерск, Брянка, Мирноград, Желтые Воды, Покровск.

События 27 августа, которые вошли в историю

1760 - начало борьбы с коррупцией в Российской империи: императрица Елизавета издала указ, запрещающий взяточничество госчиновников

1813 - французские войска под руководством Наполеона Бонапарта одержали победу над войсками 6-й коалиции (Россия, Австрия, Пруссия, Швеция и Англия)

1911 - свой первый футбольный матч провел российский клуб "ЦСКА"

1912 - в печати появился первый рассказ о приключениях Тарзана, автор Эдгар Райс Берроуз

1919 - в Советской России национализирована вся кино- и фотопромышленность, сегодня это День российского кино

1922 - вышел первый номер знаменитого сатирического журнала "Крокодил" (являлся единственным разрешённым сатирическим журналом в СССР)

1940 Американская компания СВS продемонстрировала первую систему цветного телевидения, пригодную для практического применения Первая идея эфирной передачи цветных изображений принадлежала русскому инженеру Ованесу Адамяну (он же Иван Адамиан), сформулировавшему ее еще в 1907–1908 годах

1955 - вышло в свет первое издание Книги рекордов Гиннесса (сборник мировых рекордов, достижений человека, животных и природных величин) на 198 страницах

1959 - впервые выпускников школ начали награждать медалями

1966 - Английский путешественник в Френсис Чичестер одиночку отправился в кругосветное плавание на яхте

1991 - Молдавия провозгласила независимость и вышла из состава СССР

2000 - В Москве на Останкинской телебашне начался сильный пожар

2008 - на Байкале (Россия) произошло девятибальное землетрясение (эпицентр находился на дне озера Байкал)

27 августа родились

1812 - Гончарова Наталья Николаевна, вошла в историю как супруга великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина

1864 - Герман Вайнгертнер немецкий гимнаст, трехкратный олимпийский чемпион

1869 - Карл Хаусхофер немецкий ученый и социолог, основоположник немецкой школы геополитики

1871 - американский писатель и общественный деятель Теодор Драйзер.

1874 - немецкий химик Карл Бош (разработал технологию получения аммиака, лауреат Нобелевской премии)

1877 - Чарльз Роллс британский гонщик и авиатор, соучредитель компании «Роллс-Ройс»

1878 - Петр Врангель русский военный и политический деятель, один из руководителей Белого движения

1878 - "Чёрный барон", талантливый российский военачальник, один из руководителей Белого движения Пётр Николаевич Врангель

1890 - Ман Рэй французский и американский художник, фотограф и кинорежиссер

1896 - народная артистка тетра и кино, Фаина Раневская (трижды лауреатка Сталинских премий).

1903 - Наталия Сац советский режиссер, театральный деятель, Народная артистка СССР

1908 - Линдон Джонсон 36-й президент США (1963-1969)

1908 - Суламифь Мессерер советская и российская балерина и балетный педагог

1929 - Айра Левин американский прозаик, драматург и автор песен

1929 - Любовь Баранова (Козырева) советская лыжница, олимпийская чемпионка

1941 - Богдан Ступка российский и украинский актер театра и кино, Народный артист СССР и Украины

1972 - американский музыкант, лидер скандальной и провокационной группы "The Bloodhound Gang" Джимми Поп

1976 - знаменитый австралийский пилот Формулы-1 Марк Уэббер

1977 - известный португальский футболист Деку (дважды признавался лучшим полузащитником Лиги Чемпионов)

1988 - американская актриса Алекса Вега (носила титул самой сексуальной молодой актрисы).

Умерли в 27 августа

1576 - Тициан итальянский живописец, один из величайших художников эпохи Возрождения

1635 - Лопе де Вега испанский драматург

1748 - Джеймс Томсон шотландский поэт, автор гимна «Правь, Британия»

1839 - Александр Одоевский русский князь, поэт-декабрист, писатель

1875 - Василий Курочкин русский поэт-сатирик, журналист, переводчик

1879 - Роулэнд Хилл английский изобретатель и реформатор, создатель современной почты

1965 - Шарль Ле Корбюзье французский архитектор и теоретик архитектуры, художник

1981 - Валерий Харламов советский хоккеист, нападающий, олимпийский чемпион

2007 - Вальтер Запашный советский артист цирка, дрессировщик хищных животных, Народный артист РСФСР

2009- Сергей Михалков советский поэт, баснописец, автор слов трех гимнов

2011 - Ия Саввина советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.