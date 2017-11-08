К 2050 году Украина потеряет 5,5 млн граждан

При этом численность людей трудоактивного возраста (20−59 лет) сократится на 6,6 млн человек, тогда как количество людей в возрасте 60 лет и старше увеличится на 2,6 млн, а их доля в населении (уровень старения) вырастет до 33%. Соотношение возрастных контингентов трудоактивного (20−59 лет) и пенсионного возраста (60 лет и старше) уменьшится с нынешних 2,6 до 2 в начале 2030 и до 1,5 в конце прогнозируемого периода.
Как отмечает ведущий научный сотрудник Института Лидия Ткаченко, чтобы минимизировать негативные последствия демографических изменений, необходимо переосмысление целей и инструментов политики во всех сферах.
«Принятие на государственном уровне Национального плана действий по вопросам старения, даже в декларативной форме, стало бы подтверждением понимания сложности этого вопроса и внимания к положению пожилых людей, дало бы возможность поставить задачу в качественно новом формате, в том числе с привлечением общественного содействия и донорских средств», — сказала она в комментарии «Зеркалу недели».
Напомним, по данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 августа численность населения Украины составила 42 млн 456 тыс. человек, что на 128,5 тыс. человек меньше, чем на начало года.
Источник: fakty.ua